Carnevale di Frascati 2024: date e programma completo

Continua il nostro viaggio alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi siamo a Frascati, perla dei Castelli Romani e parliamo di qualcosa che ha a che fare con il Carnevale. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Prima di addentrarci in quello che è il focus del giorno, come sempre un po’ di storia. Parliamo, quindi, di Frascati.

Un po’ di storia

La città di Frascati si stende nell’area anticamente occupata da alcune ville di epoca romana imperiale, tra cui è da ricordare quella di Cicerone, e nel territorio originariamente pertinente al suburbio dell’antica Città latina di Tusculum. Considerata la perla dei Castelli Romani, sia per la splendida posizione geografica, che per le emergenze archeologiche, storico-artistiche ed ambientali che la caratterizzano, Frascati – il cui nome viene citato per la prima volta nel Liber Pontificalis verso la metà del IX secolo d.c. – crebbe di importanza dopo la distruzione di Tuscolo, avvenuta nel 1191. Dopo alterne vicende, che videro protagonisti personaggi come Cola di Rienzo, Pio II Piccolomini – che fece erigere la prima cinta muraria della città -, il cardinale Guglielmo d’Estouteville, Lucrezia Borgia, Lucrezia della Rovere e Marcantonio Colonna, Frascati divenne proprietà dei Farnese e nel 1538 Paolo III Farnese la insignì del titolo di “civitas”.

Nel dopoguerra si è realizzata un’importante opera di ricostruzione del tessuto urbanistico e, dagli anni 50 in poi, si è sviluppato uno dei più grandi poli europei della ricerca scientifica. In quest’area infatti trovano posto i laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente; ESRIN, stabilimento dell’ESA in Italia; numerosi istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e i centri di calcolo della Banca d’Italia. Attualmente è gemellata con Saint-Cloud, Bad Godesberg, Kortrijk e Windsor & Maidenhaed.

Frascati oggi

Dalla fine degli anni 90, si sono realizzati molti interventi pubblici che hanno visto il loro culmine nella ristrutturazione, a cura di Massimiliano Fuksas, delle seicentesche Scuderie Aldobrandini, trasformate in un moderno polo culturale e polifunzionale e inaugurate l’8 aprile del 2000, che, insieme agli affascinanti siti archeologici e alle splendide dimore rinascimentali, determinano la bellezza di una città che non trova facile confronto per importanza storica, bellezza paesaggistica, ricchezze architettoniche ed eccellenza enogastronomica, tra cui svetta il famoso vino conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Carnevale di Frascati 2024: programma e date

Ma veniamo adesso al focus del giorno, il Carnevale 2024 a Frascati. Andiamo a scoprire insieme le date e il programma completo della manifestazione. Il calendario è davvero ricchissimo di eventi, a cominciare dalle sfilate in maschera per le vie più importanti della città, accompagnate dai gruppi musicali e da tanta buona musica. Le date della manifestazione: si comincia domenica 28 gennaio 2024. Gli altri giorni saranno: domenica 4 febbraio, giovedì 8, domenica 11 e martedì 13 il gran finale. L’ingresso per ogni evento è rigorosamente gratuito.

Il programma della manifestazione prevede le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, che si aprono con la consegna delle chiavi della città da parte della sindaca Francesca Sbardella al Re Pupone e con l’apertura del corteo da parte della Carrozza del Re di Carnevale. Il gran finale è previsto, come detto, nel giorno di martedì grasso, quando avviene il celebre rito della cremazione di Pulcinella. Dopo il suo rogo, prende il via il suggestivo corteo funebre, che segna il momento di passaggio dal periodo di divertimento all’inizio della Quaresima.