Carta d’Identità elettronica: nel weekend elettorale sospese le aperture straordinarie a Roma, ecco le informazioni

In concomitanza del voto per i referendum abrogativi del prossimo fine settimana, l’11 e il 12 giugno sono sospesi gli Open Day per le carte d’identità elettroniche sia nei Municipi che negli ex Punti Informativi Turistici del centro.

Ecco le informazioni

Nell’ambito dell’iniziativa “Turismo dei Servizi” avviata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in accordo con i Comuni del territorio, gli uffici anagrafici del Comune di Colonna sia sabato 11 (dalle 10.00 alle 16.00) che domenica 12 (dalle 9 alle 12 e dalle 15.00 alle 18.30) garantiranno le aperture degli sportelli per consentire anche ai non residenti di richiedere il documento elettronico.

Carta d’Identità elettronica: come prenotare

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 27 maggio, fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).