Choc ai Castelli, in preda ad alcol e droga picchia la compagna: “Ti ammazzo”

Ennesima vicenda di maltrattamenti in famiglia che stavolta arriva dai Castelli, precisamente dal Comune di Frascati. Qui un uomo di 38 anni è finito in arresto per aver picchiato in più di un’occasione la compagna. A mettere fine all’incubo della donna è stata allora la Polizia che, eseguiti i dovuti accertamenti, ha provveduto a dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 38enne.

Violenze in famiglia a Frascati

L’uomo infatti è accusato di aver percosso, minacciato e ingiuriato la propria compagna nel luglio scorso, quando, presentatosi a casa della donna, visibilmente alterato dall’assunzione di stupefacenti e alcol, dopo averla afferrata per un braccio, le aveva impedito di uscire di casa. Subito dopo, l’aveva afferrata per il collo, sbattendola contro il frigorifero e colpendola con un calcio al polpaccio, per poi lanciarle anche una bottiglia di plastica sulla testa.

Leggi anche: Era ricercato per maltrattamenti in famiglia: 44enne beccato ad Ardea, stava seduto ‘comodamente’ al Bar

Ma non sarebbe stato l’unico caso. Un analogo episodio sarebbe accaduto il mese successivo, quando, tornato a casa della donna, il 38enne l’avrebbe colpita nuovamente con calci e pugni, cagionandole un trauma cranico e facciale, minacciando di morte inoltre sia lei che i suoi familiari presenti in quel momento in casa.

Leggi anche: Maltrattamenti in famiglia: firmato divieto di avvicinamento per un 47enne di Formia

Arrestato 38enne italiano ai Castelli

Dopo la notifica del provvedimento l’uomo è stato associato in carcere. Le accuse a suo carico sono pesantissime: il 38enne è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e atti persecutori.

Leggi anche: Donna morta a Roma, fermato il compagno: l’ombra dei maltrattamenti in famiglia