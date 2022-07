Ciampino, bus verso il mare a costi ridotti per l’estate: orari, tariffe e percorsi

Partirà mercoledì prossimo 6 luglio l’iniziativa varata dal Comune di Ciampino denominata “Un’estate al mare… in bus”. Il progetta mira a rendere possibile il raggiungimento del litorale di Ostia con la nuova linea bus che sarà attiva tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (festivi esclusi). Il servizio – promosso dal Comune di Ciampino in collaborazione con Schiaffini Travel Spa – sarà attivo fino all’11 settembre.

Novità di quest’anno sarà inoltre la riduzione del prezzo giornaliero del biglietto a 1 euro. Ricordiamo inoltre che a bordo vi sarà l’obbligo della mascherina.

Questo il commento della Sindaca Emanuela Colella:

«Un’iniziativa importante attiva sul nostro territorio da oltre 5 anni, che permette ai tanti residenti di raggiungere comodamente il litorale di Ostia. Un servizio di qualità, in piena sicurezza, che ci consente inoltre di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici. Siamo riusciti a ridurre il prezzo giornaliero del biglietto a 1 euro: diamo così un primo segnale importante ai nostri cittadini, in questo periodo di crisi economica, dell’attenzione di questa Amministrazione verso la propria comunità. Ringraziamo Schiaffini, l’azienda preposta al servizio di trasporto, per l’impegno e la disponibilità dimostrata in questa occasione».