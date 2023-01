Ciampino, niente supplenze in caso di assenza delle maestre all’infanzia Comunale Collodi, disagi per le famiglie: “Situazione inaccettabile”

Problemi nella scuola d’infanzia comunale Collodi a Ciampino. Stando ad alcune segnalazioni raccolte tra i genitori le criticità riguarderebbero l‘assenza del servizio di supplenza in caso di mancanza delle maestre con conseguenze sia per le famiglie che per gli stessi piccoli alunni. E questo praticamente dall’inizio dell’anno scolastico nonostante le ripetute segnalazioni. Per questo hanno deciso di rivolgersi a Il Corriere della Città, attraverso una lettera al direttore, per cercare di intervenire sulla questione.

I problemi alla scuola dell’infanzia Comunale Collodi di Ciampino

“Fin da Ottobre 2022 l’amministrazione comunale non ha previsto l’attivazione di un servizio di supplenza in caso di assenza delle maestre“, ci spiegano i genitori delle Sezione “Delfini” e “Coccinelle” della Scuola Collodi Ciampino. “Questa mancanza ha fatto sì che già svariate volte le classi della suddetta scuola non abbiano potuto fruire appieno dell’orario scolastico previsto, lasciando così le famiglie in una condizione di estrema difficoltà, danneggiando in primis i bambini che vedono così violato il loro diritto ad una scuola che funzioni”.

Del problema sarebbe stata informata in questi mesi l’Amministrazione Comunale ma fin qui, purtroppo, la situazione non è cambiata. Proseguono le famiglie: “Nonostante numerose segnalazioni con i metodi più disparati (PEC, incontri di persona, email etc…) non sembra che il Comune sia minimamente interessato a risolvere il problema. Vorrei segnalare inoltre che, nonostante l’estrema disponibilità delle insegnanti che più volte hanno svolto turni extra per garantire la continuità del servizio, la dirigenza comunale non ha ascoltato le richieste di intervenire prontamente, trincerandosi dietro il solito scaricabarile burocratico-amministrativo”. Quindi l’appello: “Le chiedo sig. Direttore: è mai possibile che la politica e l’amministrazione siano così ignavi ed inefficaci da scaricare come sempre il peso della propria inefficienza sui cittadini e sulle famiglie? Si rendono che così si crea un enorme problema a tutte quelle mamme e quei papà che lavorano?“.

Risponde il Comune di Ciampino

Per saperne di più e per cercare di capire se ci siano margini per intervenire sul problema – e al più presto considerando i disagi patiti dai genitori – ci siamo rivolti al Comune di Ciampino. L’Ente, a conoscenza chiaramente della problematica, fa sapere che le istanze delle famiglie “non sono di certo rimaste inascoltate“ e a dimostrazione di questo c’è l’incontro avvenuto qualche giorno fa proprio tra una rappresentanza dei genitori è l’Amministrazione“. In merito alla risoluzione del problema, da quanto appreso dalla nostra Redazione, dal Comune fanno sapere che gli uffici hanno già predisposto un bando per istituire la graduatoria per la sostituzione delle insegnanti, bando che, salvo imprevisti, dovrebbe uscire domani (venerdì 20 gennaio). In questo modo si spera, al netto dei tempi burocratici, che il problema possa essere risolto.

