Ciampino, sequestrati oltre 1.000 articoli di Halloween non a norma e pericolosi: maxi multe ai negozi (FOTO)

Halloween sicuro a Ciampino, in campo gli uomini della Polizia Locale per verificare il rispetto delle normative in merito ai prodotti destinati alla festività del 31 ottobre. In queste ore i caschi bianchi, coordinati per l’attività operativa dalla Vice Commissario Paola Morgia, hanno effettuato una serie di controlli presso negozi di giocattoli e casalinghi, riscontrando diverse irregolarità relativamente alla vendita di giochi, accessori e cosmetici per i più piccoli, privi di tracciabilità o, comunque, non idonei alla vendita in Italia e nel mercato europeo.

Maschere, trucchi e giochi per halloween non sicuri a Ciampino

Nel mirino degli agenti sono finiti maschere, trucchi e accessori di Halloween che tra pochi giorni saranno protagonisti delle giornate di giovani e giovanissimi. Le stesse attività di controllo hanno riguardato anche la verifica di cosmetici posti in vendita sprovvisti di certificazione nonché senza le dovute avvertenze ai clienti. E dunque potenzialmente dannosi per la salute. Tra le irregolarità riscontrate la mancanza della tracciabilità e, nella maggior parte dei casi, anche dell’obbligatoria marchiatura “CE” perchè destinati ad un mercato diverso rispetto a quello europeo. In due specifiche ispezioni è stata riscontrata anche la presumibile contraffazione della stessa marchiatura “CE”, che sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte del Nucleo di Polizia Scientifica della Polizia Locale di Ciampino.

Il sequestro

Al fine di tutelare i cittadini, pertanto, gli agenti hanno posto sotto sequestro oltre 1200 giocattoli e accessori, trucchi, maschere, giocattoli e dispositivi vari che avrebbero potuto essere pericolosi per la sicurezza e la salute dei nostri giovani e per i quali è stata richiesta l’adozione di ordinanza di distruzione.

Multati i negozianti

Ai proprietari dei negozi sono state contestate sanzioni amministrative (previste dalla Direttiva 2009/48/CE) fino a 10.000 euro a cui si aggiunge la sanzione fino a 4.500 euro per la mancanza di tracciabilità, con l’intimazione all’esibizione delle fatture d’acquisto relativamente a quanto presente all’interno dei locali commerciali, per non incorrere in ulteriori sanzioni. Le attività di controllo nell’ambito della tutela dei consumatori, proseguiranno nelle prossime settimane con nuove e specifiche verifiche presso altre attività commerciali.

