Halloween 2022 a Zoomarine, eventi e spettacoli: il programma completo e il prezzo dei biglietti

Tutto pronto per Halloween al parco acquatico di Roma Zoomarine. Atmosfere da brividi, streghe e personaggi spaventosi vi aspettano il 31 ottobre! Il parco si anima e cambia veste per bambini e adulti, ce n’è per tutte le età! Spettacoli di delfini, leoni marini e pappagalli, ma anche giostre… ecco tutti i dettagli.

Halloween 2022 a Zoomarine

In vista della festa più spaventosa dell’anno il parco acquatico Zoomarine si prepara per far divertire e spaventare tutti i bambini ma anche gli adulti. Via libera a spettacoli di delfini, leoni marini, pappagalli e giostre illimitate. Non mancheranno i percorsi di Halloween per gli adulti come “La Clinica” ma anche per i più piccoli, come “Regni di Halloween”.

Zoomarine, Halloween: programma e spettacoli

Chi non ama avere paura e spaventarsi con i percorsi horror potrà disegnare e colorare Harf oppure partecipare al Circo Bianco con il laser show, giochi di fuoco e di luci. I bambini potranno partecipare anche al laboratorio di arti magiche per imparare la magia e divertirsi con i maghi del Club Magico Italiano di Roma. Per coloro che preferiscono passare anche le ore di cena al parco non c’è problema: c’è anche una cena ad hoc per la giornata di Halloween, ma non è inclusa nella tariffa del biglietto.

Ci saranno 15 spettacoli tra cui quattro parate con Alice in Wonderland e cinque regni di Halloween, 21 attrazione, e ogni weekend di ottobre un nuovo spettacolo di magia per tutti.

Prezzo dei biglietti online e in cassa

Il prezzo del biglietto in cassa al Parco è di 34 euro intero; 28 euro ridotto da 100 a 130 cm e per gli over 65. Sia al parco che online invece i bambini da 0 a 99 cm entrano gratis!

Online, sul sito ufficiale di Zoomarine, il biglietto intero è di 18 euro; ridotto (fino a 14 anni compiuti) è di 0,01 euro.