Halloween 2022 nei parchi divertimento di Roma: tutti gli eventi per adulti e bambini, giorni, orari e biglietti

Cosa fare ad Halloween e quali sono gli eventi organizzati dai parchi a tema di Roma e provincia? La notte più paurosa dell’anno si avvicina e anche i parchi divertimento si sono addobbati a festa per l’occasione. Nel Lazio l’offerta è molto ampia e si potrà scegliere tra Zoomarine, il Luneur ma anche il Magicland a Valmontone. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Vediamo dunque il programma completo con tutti gli eventi organizzati per il 31 ottobre 2022.

Indice:

Zoomarine (Torvaianica, Roma) Cinecittà World (Roma) Rainbow Magicland (Valmontone, Roma) Luneur (Roma)

Dove festeggiare Halloween 2022 nei parchi divertimento di Roma

Il countdown per Halloween è iniziato. Molte strutture già da questo fine settimana, oltre ad aver già lanciato con giornate-evento il periodo della festività (che ormai praticamente comprende tutto ottobre), partiranno con il programma di eventi a tema horror. Un’offerta molto variegata nel Lazio, a Roma e provincia con appuntamenti dedicati a grandi e piccini.

Halloween a Zoomarine

Anche sul litorale di Roma – siamo a Torvaianica – è iniziato il countdown per l’inizio della settimana di Halloween con Zoomarine che per l’occasione si veste a festa. Domenica 23 ottobre torna al Parco la star più amata dai bambini Lucilla, che con i suoi video e le sue canzoni riscuotono un successo eccezionale, con oltre 100 milioni di visualizzazioni in poco più di due anni. Per il 31 ottobre è invece in programma una serata speciale per festeggiare la notte di Halloween. Qui il sito ufficiale e qui il link per acquistare i biglietti online.

Le promozioni e gli eventi

Acquistando online, i bambini fino a 14 anni compiuti entrano gratuitamente. Incluso nel biglietto d’ingresso gli ospiti avranno le dimostrazioni educative con gli animali a tema Halloween, spettacoli esclusivi come “La leggenda di Samhain” – dove il fuoco è protagonista -, magia e un laser show mozzafiato, oltre 30 artisti chiamati a rendere speciale la serata. Ed ancora i 5 regni di Halloween all’aperto, l’evento di Pinocchio&Freeda a tema Halloween, lo spettacolo dei tuffatori, le giostre meccaniche. Ci sarà, inoltre, la possibilità di degustare una cena a tema Alice in Wonderland, così come saranno operative le 3 Horror House per gli adulti.

Halloween a Cinecittà World

Sempre a Roma c’è il parco divertimenti dedicato al cinema Cinecittà World. Per l’occasione il parco ha preparato una serie di iniziative dedicate al mondo della paura e dell’horror. Sono 13 le attrazioni previste per i festeggiamenti del 31 ottobre: Halloween show, Inferno, Horror House, Clownstrofobia, Oggy Oggy, il Bosco stregato, Truccabimbi Mostruoso e tanto altro ancora. Qui il link diretto per acquistare i biglietti. Per ulteriori informazioni qui il sito ufficiale di Cinecittà World.

Eventi e programma

A dare il benvenuto a tutti i visitatori di Cinecittà World ci sarà la Zombie Walk e l’’Halloween show. Per gli amanti dei film horror andrà in scena uno spettacolo live con i film più famosi di tutti i tempi. Mentre chi vuole provare l’ebbrezza della montagna russa più spaventosa che mai, allora c’è Inferno. A concludere gli eventi del Parco divertimenti ci sarà una tre giorni di eventi denominata Halloween Night dal 29 al 31 ottobre con spettacoli che prenderanno il via dalle 11 di mattina e proseguiranno fino a notte fonda. Tanti gli spettacoli, i concerti, ma anche cene a tema.

Halloween a Magicland

Rimanendo nel Lazio, ma spostandoci sempre in provincia, troviamo gli eventi organizzati dal parco divertimenti Magicland a Valmontone (qui il sito ufficiale con tutte le informazioni). Gli appuntamenti speciali “a tema” sono già iniziati lo scorso 8 ottobre nei weekend. Il programma per Halloween prevede inoltre ben 3 special night: sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre! Saranno presenti, inoltre, gli inconfondibili truck per un gustoso street food, con l’immancabile selezione di birre artigianali e prodotti tipici regionali: assolutamente da non perdere!

Programma e biglietti

Moltissime le attività e gli eventi, in chiave horror, adatti a tutte le età! Per i più piccoli, la sfilata Gattobaleno Car Magic Halloween e le assistenti streghette; Monster Camp (Area picnic) – un percorso mostruoso per tutti i bambini – e CalaveraLand (Area western), un viaggio attraverso il coloratissimo regno dei morti messicano da cui trovare la via d’uscita. Non solo: The Bad Band, una banda musicale composta da 6 mostruosi musicisti; per i più temerari, Funeral Parade: un carro funebre scortato da zombie e dalla morte in persona. Inoltre Psyco Emergency, un’ambulanza trasformata per l’occasione con un’animazione pazzescamente coinvolgente. E ancora, Dungeons (Domus Aurea): efferati assassini sono intrappolati in una prigione medioevale che gli ospiti più coraggiosi dovranno esplorare: chi ne uscirà sano e salvo? Non è tutto! Haunted Hotel – gratuito per tutto il periodo – un vero e proprio hotel invaso da zombie affamati di umani: l’odore di carne putrefatta entrerà nelle narici degli sventurati ospiti! Demonia (Main street), la horror house infestata da macabri spiriti. Anubis (Huntik) con nuovi effetti speciali, un percorso dell’orrore in cui sfuggire dalla maledizione della Mummia. Qui il link per i biglietti.

Halloween al Luneur

Per chi invece non vuole allontanarsi troppo dalla Capitale ecco la proposta per Halloween del Luneur. Intanto ogni ogni sabato e domenica a partire dall’8 ottobre, e poi lunedì 31 e martedì 1° novembre, ci saranno momenti di ballo e scatenato divertimento rigorosamente a tema horror: artisti e personaggi da paura ti aspettano all’Eur alle ore 11:30 – 12:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 e 17:30 presso il palco del Bruco Circus! Per tutte le informazioni su biglietti e orari ecco qui il link ufficiale.