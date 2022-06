Elezioni Lanuvio 2022: chi sono i candidati a Sindaco, le liste dei consiglieri, chi viene eletto Sindaco

Tutto pronto per le elezioni amministrative a Lanuvio che porteranno al rinnovo del Consiglio Comunale. La giornata prevista per il voto, un election day dato che si voterà anche per il referendum sulla Giustizia, è domenica prossima, 12 giugno 2022. A pochi giorni dal voto dunque ecco tutte le liste dei candidati che si presenteranno.

Come si vota alle comunali di Lanuvio 2022

Queste le modalità di voto. Nei comuni fino a 15.000 abitanti come Lanuvio si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sul contrassegno della lista collegata al candidato sindaco. In alternativa è possibile barrare sia il candidato sindaco che la lista collegata al medesimo candidato sindaco. In ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.

Come si elegge il Sindaco

È eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio domenica 26 giugno tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Chi sono i candidati Sindaco alle Amministrative di Lanuvio 2022

Ma chi sono i candidati in questa tornata delle Comunali di Lanuvio? Ricordiamo che il consiglio comunale è composto da 16 consiglieri i quali saranno eletti tra quelli presenti nelle tre liste collegate agli altrettanti aspiranti Sindaci.

1) Andrea Volpi (Lista civica Volpi Sindaco)

2) Mario Gozzi (Lista Gozzi Sindaco)

3) Ilaria Signoriello (Lista Lanuvio Futura)

I candidati consiglieri a Lanuvio delle tre liste

Ecco invece l’elenco completo delle liste dei candidati consiglieri. In alternativa potete consultare qui il file in formato PDF oppure consultare il sito Istituzionale del Comune di Lanuvio.