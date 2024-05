Frascati, domani la piantumazione della palma mancante in Piazza Marconi

Era stata abbattuta lo scorso anno generando non poche polemiche. Ma il provvedimento del Comune era stato obbligato considerando che l’albero si era ammalato e dunque esponeva la cittadinanza ad un rischio crollo. Ora però il cerchio si chiuderà: l’Ente provvederà a piantumarne una nuova ripristinando la geometria della Piazza.

E’ passato quasi un anno da quando la storica palma di Piazza Marconi a Frascati era stata abbattuta. Una “mancanza” che in questi mesi si è fatta sentire, se non altro perché la geometria di uno dei luoghi principali cittadini si basava (anche) sulle quattro piante poste alle estremità dell’area. Una però, a causa della malattia che l’aveva colpita, era stata abbattuta lo scorso 3 luglio, destando stupore – e qualche polemica – tra i cittadini. Ora però tutto tornerà come prima: il Comune è pronto a mettere a dimora la nuova palma.

La storia delle palme di Piazza Marconi a Frascati

L’albero delimitava il perimetro attorno al monumento ai Caduti, che si innalza proprio tra le alte palme, posizionato proprio all’ingresso del centro storico della città. Il monumento, in stile classico, risale al 1924. Ma le palme sembra siano ancora precedenti, da quanto risulterebbe dalle foto d’epoca.

Nel tempo sono diventate un vero e proprio simbolo di Frascati. Lo scorso anno, con il taglio di una di esse, era quindi venuta a mancare non solo la simmetria data al monumento, ma anche l’armonia di quella parte di piazza tanto amata sia dai residenti che dai turisti.

Il cerchio si chiude: la storica palma “torna” al suo posto

Per questo la notizia del ripristino della palma mancante non potrà che trovare d’accordo tutti. Certo, non sarà più quella originale, ma comunque, in questo modo, il cerchio si chiuderà. La piantumazione della nuova palma, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, è prevista per la giornata di domani, martedì 28 maggio 2024. “L’abbattimento della pianta si era reso necessario lo scorso anno perché colpita dall’azione del punteruolo rosso che ne aveva causato l’instabilità. Un intervento necessario per ripristinare la simmetria del paesaggio del Monumento ai Caduti e uno dei simboli della nostra Città”, questo quanto fa sapere il Comune.