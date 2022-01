Frascati, “furbetto” del green pass: entra nel locale con il pass di un altro, multa e denuncia

Ha provato ad aggirare i controlli esibendo un green pass di un altro ma gli è andata male. E’ successo a Frascati dove nelle ultime ore, così come a Roma e nell’hinterland, la Polizia ha effettuato una serie di servizi di controllo per verificare eventuali irregolarità in materia di green pass.

Frascati, nel locale con un green pass intestato ad un altro: multa e denuncia

Gli agenti del commissariato Frascati controllando i green pass all’interno di alcuni esercizi commerciali hanno così scoperto il “furbetto”. Un avventore infatti, per entrare in un locale della zona, aveva mostrato al gestore un green pass intestato ad un’altra persona. Il cliente, al termine dell’accertamento, è stato denunciato e sanzionato amministrativamente. I controlli tesi a garantire il rispetto della normativa anti covid proseguiranno ininterrottamente anche nei prossimi giorni.

