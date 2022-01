Roma, lavorava nel pub senza green pass, sanzionato anche il titolare: multe per 1.000 euro

Continuano le attività di controllo effettuate dai Carabinieri in merito alle norme di contenimento e gestione del Covid-19. Oggetto di particolare attenzione sono il tipo di mascherine utilizzate e il possesso di certificazione verde rinforzata. Alla luce di questi controlli, effettuati a Roma e nello specifico in zona Piazza Venezia, sono stati sanzionati due lavoratori di un pub per un totale di 1.000 euro in quanto non in regola con la certificazione.

No Green Pass al lavoro: multa per dipendente e titolare

In seguito al controllo delle nuove norme anti-Covid, si fanno sempre più serrati i controlli attuati dai carabinieri su Roma e provincia. Nello specifico sono state emesse due sanzioni nei confronti di due lavoratori di un pub sito in Piazza Venezia, a Roma, in quanto non in regola con la certificazione verde rinforzata. I militari hanno così multato per 600 euro un dipendente del locale, poiché sprovvisto di Green Pass, e anche il titolare del pub, per un ammontare di 400 euro, in quanto aveva omesso il controllo del possesso della Certificazione Verde sul luogo di lavoro. Questa vicenda fa eco a quanto accaduto appena due giorni fa ad Anzio, dove sempre i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno multato tre clienti di un bar e il titolare dello stesso per la medesima ragione. I tre, infatti, sono stati sorpresi a consumare sprovvisti della certificazione verde, necessaria a seguito delle nuove regole. Multa anche per il titolare, che non aveva effettuato il controllo sui tre clienti.