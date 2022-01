Green Pass, nuove regole dal 1 febbraio 2022: cosa cambia e dove si potrà entrare senza certificato

Nuovo Dpcm e nuove regole, ancora restrittive, alcune già in vigore, altre ‘attive’ dal prossimo 1 febbraio. Tra l’obbligo vaccinale imposto agli over 50 (anche a quelli che non lavorano) e l’estensione del Super Green Pass, il Governo sta cercando di correre ai ripari, in tutti i modi, per frenare l’avanzata del virus (e della sua variante) che, ogni giorno, in Italia sta facendo registrare un’impennata di casi. E ora che il certificato verde serve un po’ ovunque, indispensabile per partecipare alla vita sociale, sono in tanti a domandarsi cosa cambia dal 1 febbraio e dove si potrà entrare senza.

Leggi anche: Nuovo decreto Covid, tutte le novità in vigore

Green Pass: dove si potrà entrare senza dal 1 febbraio 2022

A partire dal prossimo 1 febbraio il green pass avrà una durata di 6 mesi, non più di 9. Ma non solo. Proprio da quel giorno il Green Pass servirà per accedere a numerose attività, con la lista che ogni giorno si allunga: sarà indispensabile, infatti, per accedere a uffici pubblici, banche, poste. Stiamo parlando di green pass ‘base’, quello che si ottiene con la completa vaccinazione, la guarigione, ma anche con l’esito di un tampone negativo. Esenti dall’utilizzo del certificato dovrebbero essere tutti gli esercizi che vendono beni di prima necessità, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole. Ma il Governo è ancora al lavoro, sta ‘limando’ bene la lista e presto si avranno informazioni più precise.

Leggi anche: Esenzione vaccino Covid Over 50, a chi spetta e come fare domanda: ecco come funziona

Dove serve il Green Pass dal 20 gennaio?

C’è una data da cerchiare in rosso sul calendario ancora prima di quella del 1 febbraio. Stiamo parlando del 20 gennaio perché tra pochissimi giorni in Italia scatta l’obbligo del green pass, sempre quello base, per accedere a servizi come parrucchiere, barbieri e centri estetici.