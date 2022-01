Esenzione vaccino Covid Over 50, a chi spetta e come fare domanda: ecco come funziona

Nuove misure per arginare la diffusione del virus (e della sua variante Omicron), ancora tante restrizioni per frenare i contagi, che sono sempre più in aumento in Italia. Ed è per questo che il Governo pochi giorni fa, non solo ha esteso l’utilizzo del super green pass a tutte le attività, ma ha anche introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno del 2022 ‘al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza’.

Obbligo vaccino over 50: fino a quando

Obbligo vaccinale per gli over 50 e utilizzo del super green pass anche sul lavoro. Questo è quello che prevede il nuovo decreto, entrato in vigore nel momento in cui è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, l’8 gennaio scorso. Chi non si vaccina e ha più di 50 anni rischia una multa, che potrebbe arrivare a casa dal prossimo 1 febbraio: i controlli spettano all’Agenzia delle Entrate, che dovrà quindi scovare eventuali ‘furbetti’.

Esenzione vaccino over 50: come fare domanda, a chi spetta

Obbligo sì, ma anche esenzione per gli over 50 che non possono vaccinarsi, per tutti quei ‘casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dall’assistito o dal medico vaccinatore’. Saranno esonerati anche gli over 50 che sono guariti dal Covid, ma che devono dimostrarlo con una notifica del medico curante, che dovrà poi sbloccare il Green Pass.

Conferenza stampa Draghi 10 gennaio 2022

Ci penserà il premier Mario Draghi oggi, lunedì 10 gennaio, intorno alle 18 a fare chiarezza e a illustrare punto dopo punto il nuovo decreto, dall’obbligo vaccinale all’utilizzo esteso del super green pass. La conferenza stampa del Presidente del Consiglio si potrà seguire in diretta sulla pagina ufficiale di Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri e in tv.