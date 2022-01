Vaccino obbligatorio Over 50, oltre alla multa una tantum di 100 euro nuove sanzioni fino a 3mila euro

Vaccino obbligatorio Over 50, cosa succede a chi non lo fa? La multa di cento euro una tantum di certo non può scoraggiare chi non vuole vaccinarsi, quindi – per cercare di convincere soprattutto i soggetti più a rischio – il Governo, attraverso il nuovo decreto anti Covid firmato giovedì sera dal presidente Mattarella, ha pensato anche ad altre soluzioni.

Le sanzioni per chi non si vaccina

Gli over 50 che non si sottoporranno alla vaccinazione partire dal 15 febbraio non potranno andare a lavorare, sia che si tratti di un impiego pubblico che privato. Non basterà più, quindi, il Green Pass da tampone: servirà il Super Green Pass. Altre restrizioni riguardano la vita di tutti i giorni, come fare shopping o andare in banca, oppure andare a mangiare fuori: per tutte queste attività serve comunque il Green Pass, anche se base, quindi ottenibile con il tampone. Chi ne è sprovvisto rischia una multa di 100 euro che, tra cavilli vari, può arrivare fino a 3.000 euro.

Rischiano di più gli over 50

Gli over 50 che non si vaccinano non rischiano solo la multa da 100 euro: non possono infatti lavorare e hanno la sospensione dal posto di lavoro (senza stipendio né diritto a maturare le ferie), ma anche un’altra che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro nel caso dovessero accedere lo stesso ai luoghi di lavoro, in violazione dell’obbligo. E attenzione: la multa viene raddoppiata se la violazione è reiterata. Non finisce qui: ci sono poi le sanzioni da 400 a 1.000 euro, per tutti, non conta l’età, se si viola l’obbligo di Green pass (Base o Super) per l’accesso ai vari servizi, alle attività e ai mezzi di trasporto.

Da tenere presente che la multa da cento euro verrà inviata dall’Agenzia delle Entrate in automatico a partire dal primo febbraio a tutti gli over 50 non vaccinati.