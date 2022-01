Diretta conferenza stampa Draghi oggi 10 gennaio 2022: orario e come vederla live in tv e streaming

Dopo i nuovi decreti e le nuove regole per arginare la diffusione del virus (e della sua variante Omicron, che continua a circolare nel nostro Paese) e dopo il silenzio stampa degli ultimi giorni, oggi il Premier Draghi parlerà agli italiani in una conferenza stampa per illustrare gli ultimi provvedimenti, dall’obbligo vaccinale per gli over 50 all’utilizzo del Super Green Pass, ormai esteso alla maggior parte delle attività.

Conferenza stampa Draghi 10 gennaio 2022: orario e come vederla in tv

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio intorno alle 18 terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal governo. Con lui, interverranno anche i Ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli. L’incontro si terrà presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

Leggi anche: Vaccino obbligatorio Over 50, oltre alla multa una tantum di 100 euro nuove sanzioni fino a 3mila euro

Dove vedere la Conferenza stampa di Draghi lunedì 10 gennaio 2022

La conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, si potrà seguire in diretta sulla pagina ufficiale di Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri e in tv. In particolar modo, su Rete 4 andrà in onda lo speciale “Speciale Tg4 – Le scelte di Draghi”: in questo caso, Giuseppe Brindisi, insieme a Paolo Guzzanti e al Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, commenterà le ultime scelte del Governo. Dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50, alla decisione di far rientrare gli studenti a scuola in presenza proprio a partire da oggi, fino al numero chiuso negli stadi. Per non parlare, poi, del Super Green Pass, il certificato in versione ‘rafforzata’, ormai indispensabile per partecipare ‘alla vita sociale’.