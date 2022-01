Conferenza stampa Draghi lunedì 10 gennaio 2022: orario e dove seguire il discorso in diretta tv e streaming

Conferenza stampa Draghi, il discorso del Presidente del Consiglio si terrà domani 10 gennaio. Il fine della conferenza stampa è quello di illustrare i provvedimenti attuati con l’entrata in vigore dell’ultimo decreto, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e alcune novità in merito alla scuola e al super green pass.

Conferenza stampa Draghi domani 10 gennaio

Dopo le pioggia di critiche arrivata a seguito dell’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto del 5 gennaio, per non aver comunicato pubblicamente le decisioni prese, il premier Mario Draghi ha deciso di fissare una conferenza stampa domani, 10 gennaio, per spiegare agli italiani il pacchetto di misure entrate in vigore con il nuovo provvedimento.

La presenza della conferenza stampa è confermata da alcune fonti di Palazzo Chigi. Quest’ultime spiegano anche che originariamente Draghi avesse pensato di convocare la conferenza stampa subito dopo l’approvazione del decreto; decisione che invece in serata sarebbe poi slittata a lunedì 10, in concomitanza con la fine delle feste natalizie e la riapertura delle scuole.

Conferenza stampa Draghi: dove vederla

La conferenza stampa del Premier Mario Draghi sarà visibile in diretta nella pagina ufficiale di Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri e in tv, come ad esempio su su Retequattro, dove andrà in onda lo “Speciale Tg4 – Le scelte di Draghi”. Nel corso della trasmissione Giuseppe Brindisi, insieme a Paolo Guzzanti e con il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, commenterà le ultime scelte del Governo per contrastare la pandemia: dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50, alla decisione di far rientrare gli studenti a scuola in presenza, fino al numero chiuso negli stadi.