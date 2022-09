Frascati, il parroco chiude i cancelli del campo da calcetto e basket: ”Troppe bestemmie e rifiuti”

Frascati. Bestemmie dentro il campetto dell’oratorio. E parolacce, mentre le reti strappate delle porte svolazzano col vento circondate dai rifiuti lasciati a pasturare a terra. Questi tra i motivi che hanno spinto Don Franz Vicentini, parroco di San Giuseppe a Cocciano (popoloso quartiere alla periferia di Frascati), a limitare l’accesso ai campi di calcetto e basket che stanno proprio sopra alla chiesa e adiacenti agli uffici parrocchiali. A riportare la notizia, il Messaggero.

La testimonianza del parroco sulla chiusura del campetti

All’indomani delle attività estive, con riscontri positivi sul territorio, più di qualche genitore ha lamentato di vedere chiusa l’area “sportiva” del comprensorio parrocchiale, chiedendosi il perché di tale limitazione. Don Vicentini non le manda a dire di certo e ha risposto con molta franchezza: ”Avevamo risistemato tutta la zona in vista delle attività estive e subito dopo, invece, siamo tornati a vedere reti strappate o rifiuti di ogni tipo. Inoltre, nel corso di molte partite tra questi ragazzi, il livello di maleducazione verbale è altissimo con parolacce e bestemmie.

Leggi anche: Frascati, il Sindaco: «Non mi candido consigliere regionale»

Bestemmie, parolacce e rifiuti

Dopo qualche sospiro, ha aggiunto: ”In passato è accaduto che qualcuno si sia lamentato per il fatto che, in orario di chiusura, qualche ragazzo abbia addirittura scavalcato il cancello rischiando di farsi male pur di entrare a giocare, ma come può essere vista questa come una nostra responsabilità? Gli orari autunnali e invernali del nostro campetto prevedono l’apertura su richiesta tra le 16 e le 19,30 e continuerà ad essere così, ma bisogna avere riguardo del luogo dove ci si trova.

Bisognerà fare richiesta negli uffici

Infine, ha concluso: ”Sarebbe bello che qualche adulto della nostra vasta comunità parrocchiale si mettesse a disposizione della diocesi per verificare il rispetto delle più elementari regole civili durante la concessione di questi spazi”. (Il Messaggero) Detto in altre parole, ora, i giovani che vorranno sfruttare il campetto parrocchiale dovranno passare negli uffici per fare richiesta di accesso e soprattutto dovranno comportarsi in modo civile.