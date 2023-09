Incidente sul lavoro a Frascati, operatore ecologico precipita da tre metri: è grave

Ancora un incidente sul lavoro. Un grave infortunio nel quale è rimasto coinvolto un operatore ecologico che stava raccogliendo vetro a Frascati. È successo ieri, martedì 12 settembre, in viale Largo Buonaparte di Frascati. Per cause ancora in corso di accertamento il netturbino è precipitato da 3 metri di altezza cadendo rovinosamente. Immediati i soccorsi che hanno trasportato la vittima nell’ospedale di Tor Vergata in codice rosso.

Anche un collega della vittima è stato ricoverato per un malore

Momenti di grande tensione, forse troppa. Al punto che un altro operatore ecologico, intervenuto per aiutare il collega, ha avuto un malore ed è stato necessario, anche per lui, il trasporto nel presidio ospedaliero di Tor Vergata per essere sottoposto ad accertamenti e cure del caso.

Ignote le cause dell’incidente

Ancora ignote le cause dell’incidente, sulla cui dinamica stanno cercando di fare luce le forze dell’ordine. Ma i sindacati Cobas sono intervenuti prontamente per ribadire: “Gli operatori ecologici sono costretti a operare nella costante insicurezza a causa della fatiscenza dei mezzi di lavoro, della mancata formazione e di un’organizzazione del lavoro che, al fine di massimizzare i profitti, impone la raccolta dei rifiuti attraverso il cosiddetto ‘operatore unico’ che inevitabilmente comporta una maggiore esposizione a malattie professionali e infortuni”.

Cobas interviene con una nota: ‘Manca la politica della prevenzione’

Preoccupazione e anche un pizzico di risentimento per misure che andrebbero adottate al fine di garantire condizioni di lavoro sicure per i netturbini. “Nel settore dell’igiene ambientale – scrive ancora il sindacato in una nota – è assente una politica di prevenzione da parte dei comuni e degli enti preposti, Servizi di prevenzione delle ASL e Ispettorato del Lavoro, che non effettuano le verifiche necessarie in merito al rispetto da parte delle società appaltatrici di tutte le norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.