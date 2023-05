Grave incidente sul lavoro in un’azienda dell’area pontina: agricoltore travolto da una balla di fieno

Incidente gravissimo sul lavoro nella zona pontina, dove un agricoltore è stato travolto da una balla di fieno. L’uomo, che lavorava presso un campo della zona, è stato investito dalla grossa struttura in erba secca. Un colpo tremendo, che ha schiacciato il lavoratore e l’avrebbe lasciato esanime e sanguinante sul campo da raccolto. Le sue condizioni di salute, visto l’incidente, si sono rivelate disperate da subito.

Il grave incidente sul lavoro nella zona pontina

Forse una balla di fieno posizionata male, o semplicemente una pendenza impercettibile che ha creato questo drammatico incidente. Resta però come in queste ore, un uomo di 68 anni stia lottando tra la vita e la morte. Il ferimento del lavoratore è avvenuto presso un’azienda zootecnica nel Comune di Pontinia, cittadina di riferimento alla Provincia di Latina. Le dinamiche dovranno essere accertate dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, ma resta come questo risulti uno degli incidenti sul lavoro più gravosi di quest’anno.

Le condizioni disperate dell’uomo

L’anziano agricoltore, 68enne e residente nel territorio di Terracina, era al lavoro nel campo di lavoro come tutti i giorni. Una balla di fieno l’avrebbe travolto, probabilmente mentre si trovava di spalle, schiacciandolo sotto la rotazione della grande struttura. Una condizione drammatica che ha subito allarmato i testimoni dell’incidente, che hanno subito chiamato i soccorsi con l’intenzione di provare a fare il possibile per salvare la vita all’anziano uomo.

Il trasporto in ospedale

I sanitari del 118 occorsi sul posto, hanno pensato subito al peggio. L’uomo è anziano ed essere travolto da una struttura così grande, per quanto di fieno, il più delle volte sancisce la morte delle vittime. L’anziano dalla Migliara 52, dov’è avvenuto precisamente l’incidente ieri pomeriggio, è stato trasportato presso l’ospedale San Camillo di Roma. A portarlo un eliambulanza, considerato come le disperate condizioni dell’anziano richiedevano degli strumenti sanitari rintracciabili solamente nella Capitale.