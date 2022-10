Lanuvio, Guardie Zoofile salvano un cane investito: l’animale fuori pericolo

Stamattina nel Comune di Lanuvio, le Guardie Zoofile Ambientali del gruppo Norsaa Roma hanno salvato un cagnolino investito. L’animale rimasto coinvolto in un incidente sulla via Nettunense, è stato prontamente soccorso dagli operatori del gruppo operativo delle Guardie Zoofile, che passava di lì per altre mansioni. Fortunatamente, a bordo dell’automobile dei volontari era presente un medico veterinario, che ha potuto offrire subito i primi soccorsi all’animale ferito.

I volontari che hanno trovato il cane, di grossa taglia, lo hanno incrociato riverso a terra mentre portavano le olive dal campo rifugio animali al frantoio. Il dottor Recine, medico veterinario a bordo del mezzo della Guardia Zoofila locale, ha subito portato i primi soccorsi all’animale, facendo una prima diagnosi dei danni fisici visibili. Al cane sono state fatte le prime manovre ortopediche per valutare tutte le fratture, tolto il dolore profondo legato allo scontro con l’auto e poi rimesso in piedi per portarlo in clinica e ricevere lì ulteriori accertamenti.

Il cane investito a Lanuvio è fuori pericolo

L’animale, vittima di un brutto incidente sulla via Nettunense, è salvo e fuori pericolo soprattutto per il pronto intervento delle Guardie Zoofile, che attentamente si erano accorti della sua presenza al bordo della strada. Qui, il dottor Recine ha subito offerto le manovre mediche per offrire un primo soccorso all’animale, lavorando in primis sull’individuazione di tutti i danni riportati dall’animale e successivamente fare in modo che lo stesso cane non soffrisse per le ferite riportate.

Una volta in condizione di essere spostato dalla strada, il quattro zampe è stato prontamente trasportat0 presso la clinica veterinaria più vicina. Qui non solo si valuteranno ulteriori danni riportati dall’animale nell’incidente, ma anche le cure per cominciare una via di guarigione alla brutta disavventura. Da quello che dicono i medici veterinari, il cane fortunatamente è fuori pericolo. L’intervento di salvataggio dell’animale, è potuto avvenire anche grazie all’aiuto della Polizia Locale del Comune di Lanuvio.