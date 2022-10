Roma, le ”domeniche bestiali” del trasporto pubblico: chiusa la metro C, attese infinite per i sostitutivi

Roma. Problemi con il trasporto pubblico dalla mattinata di oggi, domenica 16 ottobre. Non che si tratti di una novità in senso assoluto, questa volta però le problematiche cadono di domenica, con buona pace dei romani residenti che decidono di trascorrere la sacralità dei giorni di riposo a casa, magari in compagnia di qualche familiare o amico.

Problemi con la metro C

In una nota diffusa nelle scorse ore, Atac avverte: ”Metro C: stiamo eseguendo una verifica tecnica in linea. La circolazione è temporaneamente interrotta. Abbiamo attivato un servizio di bus sostitutivi. I bus effettuano fermata nei pressi delle stazioni in corrispondenza delle fermate della linea nMC”. Dunque la linea metropolitana è ferma sull’intera tratta per instabilità nel funzionamento di alcune schede elettroniche a quanto pare.

Lavori in corso per ristabilire le tratte

I problemi per la circolazione dei convogli, ad ogni modo, si sono verificati a partire dalle 5.30 di questa mattina, proprio all’inizio delle attività di trasporto. Quando si dice che il buongiorno di vede dal mattino. Ma, ricordiamo, per fortuna è domenica per molti (ma non per tutti). Atac fa sapere che i lavori sono in corso per garantire la funzionalità dei treni durante la restante parte della giornata. Tuttavia, i più disillusi tra i passeggeri di oggi, temono che il blocco della linea possa durare tutto il giorno.

Domeniche alternative a Roma

Una domenica passionale, insomma, per chi ha deciso di abbandonare il proprio caldo e confortevole giaciglio per addentrarsi, anche oggi, nella giungla urbana piena di imprevisti ed avventure non programmate. I viaggiatori sono stati costretti ad optare per percorsi alternativi a bordo di autobus, oppure mettendo mano ai propri mezzi e uscendo in auto. Vedremo se in giornate ritorneranno le funzionalità oppure se domani sarà un altro giorno per ricominciare.