Lanuvio, San Sebastiano: conferiti encomi ufficiali alla Polizia Locale

Anche quest’anno a Lanuvio si è svolta la tradizionale festa di San Sebastiano patrono della municipalità e protettore dei corpi di polizia locale d’Italia con messa di ringraziamento presieduta da Don Nicola Garuccio. Al termine della celebrazione, il Sindaco di Lanuvio Andrea Volpi, insieme all’assessore Mario di Pietro e ai consiglieri comunali Maurizio Santoro e Luisa Linari, ha conferito alcuni encomi solenni.

Un plauso particolare, da parte del Sindaco, è arrivato nei confronti del Comandante della Polizia Locale di Lanuvio, il Dott. Sergio Ierace, per l’azione posta in essere nel corso dell’anno 2023 che ha permesso, si legge nella motivazione, il raggiungimento di obiettivi di elevato spessore. Oltre al corpo della Polizia Locale, hanno ricevuto encomi solenni anche la Protezione Civile di Lanuvio, la Stazione dei Carabinieri di Lanuvio e il commissariato di P.S. di Genzano di Roma per il lavoro svolto a tutela della sicurezza e a supporto della cittadinanza, sottolineando la necessità di una sinergia tra tutti gli operatori della sicurezza su tutto il territorio.

I premi conferiti

Sono poi stati insigniti di encomi ufficiali alcuni operatori del settore che si sono resi protagonisti di avvenimenti particolarmente rilevanti per la cittadinanza: agente Leoni Veronica, Isp. Pancotti Luana, agente Rossi Leonardo, agente Marcon Andriy, agente Ieva Damiano, dott. Angelo De Carolis, Isp. Sup. Grossi Stefania, Isp. Stevanato Juri, agente Coloni Cristian, agente Galeotti Daniele, Isp. Capo Calantuomo Maria Luisa, agente Lecce Massimo, agente Ricciardi Anna Paola, Isp. Di Meo, agente Coccaro Manuela, agente Di Pietro Veronica, Isp. Capo Marotti Cristiana

Al termine della cerimonia il comandante del Corpo e l’assessore alla Polizia Locale hanno consegnato i nuovi gradi delle progressioni degli operatori del corpo consegnando i nuovi distintivi a: Lecce Massimo nuovo Sovrintendente della Polizia Locale; Di Meo Daniele, Stevanato Yuri nuovi Ispettori Capo; Marotti Cristiana nuovo Ispettore Superiore e Grossi Stefania nuovo Ispettore Superiore Scelto. Il Sindaco Volpi ha infine ringraziato anche tutte le associazioni di volontariato che operano sul territorio e che supportano l’amministrazione nello svolgimento di iniziative pubbliche di carattere istituzionale.