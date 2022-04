Lavori sul Ponte di Ariccia: dal 26 aprile aperto solo per traffico verso Roma. Così fino ad ottobre

Proseguono i lavori per il consolidamento strutturale e conservativo del ponte monumentale Pio IX di Ariccia ai Castelli Romani. In tal senso importanti novità ci saranno dalla prossima settimana, subito dopo il ponte del 25 aprile. Per consentire infatti il restante pacchetto di interventi la viabilità di zona sarà modificata e sulla struttura si potrà circolare soltanto in un’unica direzione.

Ponte di Ariccia aperto solo per chi va verso Roma

In particolare da martedì 26 aprile il transito sul ponte resterà fruibile per il traffico diretto da Genzano a Roma. Per consentire in piena sicurezza la prosecuzione dei lavori, a partire da quella data e fino al 26 ottobre, il ponte sarà infatti interessato da una parzializzazione della sede stradale.

La struttura resterà pertanto utilizzabile esclusivamente a senso unico per chi, da Genzano, dovrà raggiungere la Capitale. Viceversa, per il traffico in direzione opposta, e dunque proveniente da Roma e diretto a Genzano, ci sarà una deviazione sull’Appia Antica.

I lavori sul ponte Pio IX monumentale ai Castelli

Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria sull’impalcato del ponte, con in ultimo il rifacimento del piano viabile. La pianificazione dei lavori, fa sapere Anas in una nota, ha avuto come “priorità la riduzione dei disagi alla circolazione stradale sul territorio del comune di Ariccia, al fine di non recare danno all’economia locale e agli spostamenti sul territorio“. Il completamento dei lavori, per un investimento pari a 5,5 milioni di euro, è previsto entro la fine del 2022.

