Lite finisce a colpi di pistola: 50enne tira fuori l’arma e ferisce un 48enne

Hanno litigato animatamente nella piazza principale di Rocca di Papa. Dalle parole sono arrivati anche alle mani e tutto davanti ai passanti. È successo mercoledì scorso, a Campi di Annibale. Dopo un po’ sembrava che tutto fosse finito, i due uomini, un 50enne e un 48enne, si sono allontanati e i presenti hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo, nonostante la scena non fosse stata delle più edificanti, lo scontro tra i due era finito e, per fortuna, senza conseguenze per entrambi.

Dopo la prima lite, una seconda, stavolta uno dei due era armato di pistola

Nessuno avrebbe mai immaginato che ci sarebbe stato un proseguo, seppure in tutt’altra località: in un terreno agricolo. I due, qualche ora più tardi, si sono incontrati e scontrati ancora una volta. Sono tornati a discutere animatamente. Stavolta, però, uno dei due, il 50enne, era armato di pistola e, a un certo punto, avrebbe estratto l’arma e fatto fuoco contro l’altro. Sarebbero stati diversi i colpi esplosi e uno ha raggiunto il 48enne al collo, seppure solo di striscio. Il ferito si è recato al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli per ricevere le cure del caso. Per fortuna si trattava di una ferita superficiale, niente di preoccupante.

La denuncia e le indagini dei Carabinieri

Ma il giorno dopo l’uomo raggiunto dai colpi di pistola ha deciso di sporgere denuncia presso la locale compagnia dei Carabinieri. E sono i militari di Frascati insieme ai colleghi della stazione di Rocca di Papa e agli uomini del Nucleo operativo e radiomobile a indagare sul caso, nel tentativo di ricostruire quanto successo. Gli inquirenti cercano risposte, il movente che ha scatenato quella lite. Al momento, però, gli uomini dell’Arma non si pronunciano circa eventuali sviluppi di indagine. Sulle risultanze, infatti, investigative vige il massimo riserbo.