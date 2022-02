Mortale sulla Nettunense: la famiglia di Valerio Brandimarte cerca testimoni

Non c’è ancora una spiegazione dietro l’incidente che, lo scorso 5 febbraio, ha spezzato la vita del giovane Valerio Brandimarte. Valerio aveva solo 25 anni. Abitava con la sua famiglia ad Ariccia, era un ragazzo buono, tranquillo e amato da tutti quelli che lo avevano conosciuto.

L’incidente

Il 25enne stava viaggiando sulla Nettunense in direzione Aprilia a bordo della sua golf. In auto con lui c’era anche una ragazza di 16 anni. Improvvisamente l’auto di Valerio si è scontrata violentemente con una Mercedes Classe A, con a bordo due ragazze d 20 anni. Tutte e tre le ragazze sono rimaste ferite nello scontro. Dopo essere state estratte dalle vetture grazie all’intervento dei vigili del fuoco, sono state affidate ai sanitari del 118 e trasportate in ospedale. Per Valerio, invece, non c’è stato nulla da fare. Il 25enne è morto sul colpo.

La ricerca dei testimoni

Ora però la sua famiglia, i suoi cari e i suoi amici cercano risposte. Qual’è stata l’esatta dinamica dell’incidente? Che cosa è successo quella notte per far scontrare le due auto? La famiglia di Valerio ha diramato un appello sui social per cercare testimoni di quanto accaduto in quella tragica notte. Nel messaggio si legge: «Cerchiamo testimoni riguardanti l’incidente avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 febbraio in Via Nettunense nei pressi del benzinaio Ip al km 10+100, dove ha perso la vita Valerio. Chiunque sappia qualcosa, anche un piccolo particolare utile per ricostruire la dinamica, per favore contatti Sara Brandimarte».