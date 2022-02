Tragico incidente sulla Nettunense: morto un 25enne

Ancora una giovane vita spezzata troppo presto, ancora sangue sulle strade, ancora un ragazzo morto in un incidente stradale. Questa volta è successo nella notte appena trascorsa sulla Nettunense, nei pressi di Fontana di Papa, nel comune di Albano, ai Castelli Romani: a scontrarsi violentemente due auto, una Golf e una Mercedes Classe A. Nel terribile impatto, purtroppo, ha perso la vita il conducente della Golf, un ragazzo di 25 anni, mentre è rimasta ferita la passeggera di 16 anni. Sull’altra vettura due ragazze di 20 anni, anche loro ferite e trasportate in ospedale.

Tragedia sulla Nettunense: morto 25enne

I tre ragazzi rimasti feriti sono stati trasportati in Ospedale e non sarebbero in pericolo di vita, mentre per il 25enne, che viaggiava in direzione Aprilia con la sua auto, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per tutti i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che ha avuto il peggiore degli epiloghi, e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre i giovani dalle vetture. La strada è stata chiusa fino alle prime ore del mattino.