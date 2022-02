Tragico incidente, finisce fuori strada e si ribalta con l’auto: la vittima è il 22enne Yuri Damin

Si chiamava Yuri Damin il ragazzo di appena 22 anni che ieri sera, intorno alle 20.30, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale avvenuto nell’area industriale di Pontinia, comune in provincia di Latina. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora un giovane morto sulle strade, ancora una giovane vita spezzata troppo presto.

Tragico incidente a Pontinia: la vittima è il 22enne Yuri Damin

Yuri Damin, originario di Fondi ma residente a Terracina, ieri sera era alla guida di una Nissan Juke quando improvvisamente, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Poi l’auto ha terminato la corsa ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di salvarlo, per il giovane non c’era più nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il ragazzo dall’abitacolo, e i carabinieri, intervenuti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che ha avuto il peggiore degli epiloghi.

Morto a 22 anni, Yuri era una promessa del rugby

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Yuri, il 22enne che amava il suo sport, il rugby. “Ci ha lasciati Yuri Damin , uno dei nostri giovani ragazzi che ha militato prima nelle giovanili e appena diciannovenne nella nostra Senior. Un giovane pieno di vita ,uno di quelli la cui semplicità e vivacità si fanno notare positivamente all interno di un Club ….uno di quelli pronti a fare squadra e a creare gruppo ! Ciao Damin ,la tua forza e voglia di vivere rimarrà con noi e per noi un esempio. Le più sentite condoglianze a mamma Monica , papà Mario ,sorella Julia e tutta la famiglia” – si legge nel post pubblicato dal Rugby Club Latina. Tutti ricordano Yuri come un ragazzo solare, volenteroso, con tanti sogni nel cassetto. Che purtroppo non potrà realizzare.

