Morto Luigi Caporicci: era il presidente della Cantina Gotto d’Oro, famosa azienda di vini dei Castelli Romani

Lutto ai Castelli Romani, dove si piange la scomparsa di Luigi Caporicci, presidente della Cantina Gotto d’Oro e del Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati. 72 anni, Caporicci è morto improvvisamente ieri mattina presso il Policlinico di Tor Vergata, dove era stato ricoverato a causa di problemi cardiaci.

“La Cantina Gotto d’Oro è profondamente addolorata e sgomenta per l’improvvisa scomparsa del presidente Ingegner Luigi Caporicci, avvenuta nelle scorse ore – fanno sapere dall’azienda – Luigi Caporicci presiedeva l’azienda marinese da venti anni dando dimostrazione quotidiana di umanità e gentilezza verso tutti i dipendenti e collaboratori ma soprattutto di spiccate competenze gestionali. Queste ultime hanno consentito a Gotto d’oro di svilupparsi con continuità dal 2003 ad oggi, nonostante le complesse congiunture economiche attraversate e l’endemica crisi del settore”.

Oggi i funerali

“L’ultimo rendiconto di gestione finanziaria – proseguono dalla società – relativo all’annualità 2022, approvato soltanto pochi giorni fa, è la dimostrazione del grande lavoro svolto sotto la presidenza di Luigi Caporicci la cui professionalità era unanimemente riconosciuta nel settore vitivinicolo, come dimostra anche l’elezione a presidente del Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati avvenuta il 15 marzo 2023. Luigi Caporicci è stato un esempio per ogni componente di Gotto d’oro, attraverso l’amore e l’impegno che ha sempre mostrato nella guida diligente e meticolosa dell’azienda.

I funerali si terranno sabato 20 maggio alle ore 16.30 presso la Chiesa di Sant’Eugenio a Pavona di Castel Gandolfo.

Il cordoglio del sindaco

“Ho appena appreso con grande stupore della scomparsa di Luigi Caporicci, Presidente della Cantina Gotto d’Oro di Marino, un marchio che ha saputo affermare negli anni lavorando con sacrificio ed impegno sempre a favore del territorio portando in giro per il mondo le eccellenze del vino dei Castelli Romani. Un amico, un grande imprenditore, un punto di rifermento per tutti. Mi stringo in un grande abbraccio a tutta la famiglia per questa improvvisa perdita che lascia un grande vuoto incolmabile”, ha scritto Stefano Cecchi, sindaco di Marino, sulla sua bacheca Facebook.