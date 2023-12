Omicidio a Frascati, parcheggiatore abusivo accoltellato in strada

È stato ucciso a coltellate. Un parcheggiatore abusivo di Frascati è rimasto coinvolto in una lite che è finita in tragedia. Uno scontro a seguito del quale un 55enne tunisino è morto in ospedale, mentre un altro, un italiano, è rimasto ferito a un orecchio, ma non è in pericolo di vita.

La lite nel pomeriggio e poi l’aggressione mortale

La discussione nel pomeriggio di ieri, sabato 30 dicembre, in piazza San Francesco d’Assisi a Frascati. Non si conoscono ancora le motivazioni della lite che ha portato all’omicidio del 55enne. Il presunto assassino, un 33enne romeno, sembra non conoscesse neanche i due uomini contro i quali si è scontrato. Sul caso indagano i Carabinieri che, nell’immediatezza, grazie alle testimonianze dei presenti, hanno rintracciato il 33enne sulla Tuscolana che vagava in stato confusionale.

A dare l’allarme i residenti

Sono stati proprio i residenti a dare l’allarme. Qualcuno ha assistito ai fatti e ha immediatamente allertato il numero unico d’emergenza, il 112. Gli uomini dell’Arma sono accorsi e, proprio grazie all’aiuto dei presenti hanno potuto tracciare un identikit dell’aggressore che è stato rintracciato poco dopo. Arrestato si trova ora rinchiuso in attesa di comparire davanti all’autorità giudiziaria alla quale dovrà rispondere del reato di omicidio.

La corsa dei soccorsi nel tentativo di salvare la vita al 55enne ferito

Nonostante i soccorsi siano stati allertati immediatamente, e anche i sanitari siano accorsi per prestare soccorso al 55enne accoltellato, quest’ultimo è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Sebastiano Martire di Frascati. L’altra vittima dell’aggressione, invece, un 38enne, sarebbe stato colpito a un orecchio, ma non versa in pericolo di vita.

Agli investigatori spetta ora il compito di chiarire le motivazioni che hanno portato all’aggressione mortale. Indagini fitte in merito alle quali, per ora gli inquirenti, mantengono il massimo riserbo.