Parcheggiatore abusivo minaccia con coltello le persone, paura in un parcheggio a Frascati

Sarebbero numerose le segnalazione dei cittadini di Frascati, che lamentano di un uomo, probabilmente parcheggiatore abusivo, intento ad aggirarsi armato di coltello e infastidire le persone. La situazione succederebbe nell’area parking di via San Francesco d’Assisi, a pochi passi dal Convento di San Bonaventura e l’ospedale cittadino. Sentendo le testimonianze dei residenti locali, solo negli ultimi giorni sarebbero diverse le segnalazioni e le denunce per tentata aggressione.

Nei giorni scorsi, una studentessa sarebbe stata spaventata da uno dei senza dimora che si trovano nella zona. Più tragico l’epilogo che poteva capitare a un uomo, che parcheggiato la propria auto nel parcheggio di Frascati si sarebbe trovato a litigare con un parcheggiatore abusivo che gli chiedeva dei soldi. L’automobilista, che probabilmente in malo modo ha rifiutato di dare l’immeritata mancia all’abusivo, ha rischiato di far degenerare la situazione e aprire un violento alterco.

La constatazione dei Carabinieri sugli episodi di Frascati

Sentendo la voce dei Carabinieri locali, si appura come le denunce su eventuali clochard violenti nella zona sarebbero rare, se non addirittura nulle. Questo però non toglie l’attenzione sul problema, sollevato soprattutto negli ultimi giorni dai residenti locali del Comune. Proprio al fine di evitare e disincentivare fenomeni legati a minacce, aggressioni o violenze avvenute in quell’area, i Carabinieri stanno attenzionando lo spazio indicato dalle diverse testimonianze. In tal senso, gazzelle dei militari del Comando locale tendono a passare spesso nella zona, per vedere come tutto sia apposto sul piano dell’ordine pubblico.