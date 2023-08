Paura a Ciampino, bruciano rifiuti: incendio e altissima colonna di fumo, tutti gli aggiornamenti (FOTO)

Vasto incendio in corso in questo momento a Ciampino. Un’alta colonna di fumo si è alzata in cielo alle spalle della zona dell’aeroporto stamattina, sabato 29 luglio 2023: stando alle prime informazioni disponibili l’incendio è scaturito all’interno di una struttura di smaltimento di rifiuti situata in Via Enzo Ferrari. L’allarme è già scattato e sul posto, mentre scriviamo, stanno sopraggiungendo le pattuglie della Polizia Locale unitamente ai Vigili del Fuoco.

Cosa sta bruciando a Ciampino oggi, ultime news

Il rogo, le cui cause saranno chiaramente oggetto di accertamenti una volta terminata l’emergenza, è divampato intorno alle ore 08:45. Le fiamme stanno interessando un sito di smaltimento di rifiuti lungo Via Enzo Ferrari (e non l’area di Via Lucrezia Romana come sembrava inizialmente) al civico 105 nel Comune di Ciampino. A bruciare sono cumuli di rifiuti. Sul posto è presente anche la Polizia di Stato.

Le indicazioni alla popolazione

In merito al grave incendio presso l’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari, zona Appia Nuova. Polizia locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e personale del 118 stanno fornendo tutte le informazioni in tempo reale. Non si riscontrano vittime o feriti. Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest.

La Sindaca Emanuela Colella ha provveduto ad informare i Sindaci delle Città limitrofe, afferenti alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell’incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza.

Si raccomanda, ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse. Tutte le informazioni verranno diffuse mediante il sito istituzionale, le pagine social dell’Ente e del Comando di Polizia Locale, l’app Municipium.

