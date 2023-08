Incendio di rifiuti a Ciampino: fiamme ancora altissime, fumo visibile dal litorale: “Tenere chiuse le finestre”

Continua incessante il lavoro dei Vigili del Fuoco per domare lo spaventoso incendio scoppiato stamattina a Ciampino all’interno di un sito di smaltimento di rifiuti. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile fino al litorale dove peraltro sembrerebbe indirizzarsi l’odore acre a causa del vento.

Al momento le uniche prescrizioni fornite alla popolazione provengono dal Comune di Ciampino che invita a tenere le finestre chiuse in tutte le zona raggiunte dal fumo. L’allarme è esteso inoltre a tutti i territori confinanti: a bruciare, lo ricordiamo, sono ingenti quantitativi di rifiuti anche se sulla loro tipologia si attendono ulteriori dettagli.

Aggiornamenti incendio Ciampino, la situazione in tempo reale

Le immagini che vedete riportano immediatamente alla mente quanto accaduto a Pomezia nel maggio del 2017 quando andò in fumo l’impianto Eco-X situato sulla Pontina Vecchia. Come in quel caso anche oggi, sabato 29 luglio 2023, l’area dei Castelli e del litorale è minacciata da una nube derivante dalla combustione dei rifiuti. Dalla struttura situata nel Comune di Ciampino intanto non arrivano buone notizie: le fiamme, divampate poco prima delle 9.00 di stamattina, sono ancora molto alte e proprio in questi minuti è stata fatta una ricognizione aerea con l’elicottero Drago VF156 dei Vigili del Fuoco.

Cosa sta bruciando e dove

L’incendio è in corso presso l’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti situato in via Enzo Ferrari, nella zona industriale dell’Appia Nuova, nelle immediate vicinanze dell’aeroporto. Presenti sul posto Polizia locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e personale del 118, che stanno fornendo tutte le informazioni in tempo reale. Non si riscontrano vittime o feriti.

In un primo momento la nube si stava spostando verso Ovest/Nord Ovest ma in questi minuti lo scenario sembra stia cambiando andando ad interessare anche l’area a sud. La Sindaca di Ciampino Emanuela Colella ha provveduto ad informare i Sindaci delle Città limitrofe, afferenti alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell’incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza. La raccomandazione è quella, dove è visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse. Tutte le informazioni verranno diffuse – spiegano ancora da Ciampino – mediante il sito istituzionale, le pagine social dell’Ente e il Comando di Polizia Locale nonché l’App Municipium.