Paura ai Castelli, albero crolla su un’auto: ferite due persone, una è grave (FOTO)

Momenti di paura quelli vissuti ieri a Castel Gandolfo, più precisamente sulla Strada Provinciale 140, all’altezza del km 2 di viale A. Costa. È qui che un grosso albero è caduto su un’automobile, che in quel momento stava transitando: all’interno della vettura due persone, che sono rimaste incastrate tra le lamiere e messe in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il fatto è accaduto ieri sera, poco prima delle 23.

Albero crolla su un’auto in transito a Castel Gandolfo

Sul posto ieri sera sono intervenuti i vigili del fuoco di Marino, con l’autoscala e l’autogru. A loro è spettato il compito di mettere in sicurezza le due persone che viaggiavano a bordo dell’auto, che erano rimaste incastrate tra le lamiere di quella vettura. Grazie all’utilizzo della centralina oleodinamica-gruppo da taglio i pompieri sono riusciti a liberare i due occupanti e ad affidarsi al personale sanitario del 118.

Due feriti

Le due persone sono state trasportate immediatamente al pronto soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto. Ad avere la peggio, purtroppo, chi viaggiava sul lato passeggero, che è stato trasportato in codice rosso.

I precedenti e gli episodi simili

Pochi giorni fa a Roma, un episodio simile. Nella mattinata del 18 marzo scorso, infatti, in via Conca d’Oro, nel III Municipio, a circa un centinaio di metri dall’incrocio con Largo Val D’Ala, a ridosso del Parco delle Valli, un albero di grosse dimensioni si è completamente sradicato, cadendo in parte sul marciapiedi e in parte su tre auto parcheggiate regolarmente sul ciglio della strada. Le tre vetture sono state danneggiate, soprattutto una che è stata colpita nella parte posteriore dalla base del tronco dell’albero, incastrata tra lo sportello e il retro dell’auto. L’albero è caduto, in quel caso, in un momento in cui sul marciapiede non transitava nessuno, altrimenti sarebbe potuta accadere una tragedia. In quel tratto abitualmente i pedoni transitano per raggiungere Val D’Ala e il parco delle Valli e solo per una circostanza fortuita nessuna persona stava camminando o scendendo dalle auto quando l’albero si è abbattuto. Nella serata di ieri, invece, a Castel Gandolfo ha centrato in pieno una vettura.