Tragedia sfiorata a Roma: crolla un albero e centra 3 auto (FOTO E VIDEO)

Tragedia sfiorata nella mattina di oggi, 18 marzo, a Roma, in via Conca D’Oro, nel III Municipio, a circa un centinaio di metri dall’incrocio con Largo Val D’Ala, a ridosso del Parco delle Valli. Un albero di grosse dimensioni si è completamente sradicato, cadendo in parte sul marciapiedi e in parte su tre auto parcheggiate regolarmente sul ciglio della strada.

Le tre auto sono state danneggiate, in particolar modo una Fiat Seicento, colpita nella parte posteriore dalla base del tronco dell’albero, incastrata tra lo sportello e il retro dell’auto. Danni anche a una Citroen, colpita sul cofano dai rami dell’albero, mentre la terza vettura, una Madza, è stata colpita nel lunotto posteriore, andato in frantumi, così come il tergicristalli e le luci posteriori, oltre a notevoli danni alla carrozzeria.

Tragedia sfiorata

L’albero è caduto questa mattina, fortunatamente in un momento in cui sul marciapiede non transitava nessuno, altrimenti sarebbe potuta accadere una tragedia. In quel tratto abitualmente i pedoni transitano per raggiungere Val D’Ala e il parco delle Valli e solo per una circostanza fortuita nessuna persona stava camminando o scendendo dalle auto quando l’albero si è abbattuto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano di Roma Capitale, che ha richiesto l’intervento del Servizio Giardini del Comune di Roma. Gli operai stanno procedendo con le operazioni di taglio del tronco e dei rami. Il tronco, che nel cadere non si è spezzato, ha spezzato anche la rete di recinzione del Parco delle Valli. Da quel che si vede, l’albero era completamente marcio alla base.