Roma, cade un albero in via del Foro Italico: paura tra gli automobilisti, bloccata una corsia (VIDEO)

Momenti di paura nella serata di oggi, 14 marzo, a Roma, dove un albero si è spezzato a causa del maltempo ed è caduto in via del Foro Italico, meglio conosciuta come “via Olimpica” o Tangenziale Est. Una grossa parte dell’albero è caduta sul manto stradale, nel tratto in direzione della Galleria Giovanni XXIII, a poca distanza da Corso Francia, in un punto dove non c’è corsia d’emergenze e le auto sfrecciano a velocità sostenuta.

Solo per una circostanza fortunata nel momento in cui i rami si sono abbattuti sull’asfalto non stavano transitando su quella corsia vetture e nessun veicolo è rimasto travolto dall’albero. Immediatamente gli automobilisti hanno dato l’allarme, chiamando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per richiedere la rimozione della pianta e la messa in sicurezza della strada.

Bloccata la corsia di marcia lenta

La corsia di destra, di marcia lenta, è completamente occupata dall’albero e non transitabile nel tratto del crollo. Sul posto si attende l’arrivo dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Nel frattempo si sono formate lunghe code in direzione della Galleria Giovanni XXIII. E proprio la galleria, nel senso opposto di marcia, è ancora chiusa da questa mattina a causa di un allagamento dovuto a una perdita d’acqua.