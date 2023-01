Roma, si apre una voragine: mezzo Ama sprofonda, chiusa via dei Giordani (FOTO E VIDEO)

Ancora una voragine nelle strade di Roma. Stavolta la strada si è aperta all’improvviso in via dei Giordani, quasi all’incrocio con via di Trasone, nel quartiere Trieste–Salario, inghiottendo in parte un mezzo Ama. A sprofondare un compattatore, ‘caduto’ mentre transitava durante il servizio di svuotamento dei cassonetti dei rifiuti. È successo nella notte di oggi, 29 gennaio, intorno all’1:00. Fortunatamente gli operai non hanno riportato ferite, ma solo un grosso spavento.

La voragine

La voragine ha una dimensione di circa dieci metri di larghezza ed profonda oltre dieci metri. Il compattatore Ama è rimasto incastrato nella buca con l’asse posteriore e non è più riuscito ad uscire. Per estrarlo sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco: i pompieri hanno dovuto lavorare fino a questa mattina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a transennare l’area e a chiudere il tratto di strada. Via dei Giordani, dove si è aperta la voragine, recentemente era stata oggetto di lavori: era stato rifatto l’asfalto a seguito di alcuni lavori presumibilmente di condotte. Va fatto inoltre presente che la zona è ricca di cave sotterranee: lì vicino, infatti, ci sono anche le famose Catacombe di Priscilla, sorte proprio grazie alla conformità del terreno.

Strada chiusa

Al momento sono ancora presenti i vigili del fuoco con l’autopompa e il capoturno provinciale, oltre a 5 pattuglie della polizia locale, impegnate a gestire sia i rilievi che la viabilità, con le chiusure della strada a valle e a monte. Sono inoltre arrivati i tecnici Italgas e Acea con diversi mezzi per verificare eventuali danni alle tubature. I veicoli in sosta nei pressi della voragine sono stati fatti rimuovere dalla polizia locale, che ha allertato i proprietari, in modo da agevolare le operazioni di rimozione del camion Ama e di messa in sicurezza del tratto di strada interessato.