Roma, cittadini esasperati dalla voragine della Magliana: si arriva anche a un’ora di fila in auto

Si torna a parlare della voragine a via della Magliana, che da diverse settimane ha aggravato ulteriormente le condizioni del traffico all’interno dell’XI Municipio di Roma Capitale. Il consigliere municipale Marco Palma ha voluto sottolineare le gravosità all’interno di questo territorio per via di questa immensa buca, che sta portando alla totale esasperazione i numerosi automobilisti che percorrono tale strada abitualmente.

La voragine di via della Magliana a Roma, gli automobilisti: “Siamo stanchi”

Stamattina, un automobilista ha voluto rappresentare il disagio della voragine su via della Magliana vista dagli occhi di chi guida un’automobile. Tradotto in termini pratici, parliamo di congestioni del traffico totali, con file che possono tenere imbottigliati anche un’ora le persone in quel tratto di strada. Questo il racconto del guidatore: “A bordo della mia macchina, sono rimasto bloccato nel traffico su via della Magliana per via della voragine”.

“Oggi, 10 gennaio 2023, la situazione della viabilità è stata tragica in questo quadrante cittadino – spiega l’automobilista -. Infatti, siamo stati costretti a impegnare via della Magliana, pur sapendo dei problemi gravi di viabilità su questa strada. Purtroppo c’è stato un incidente a via delle Vigne, che ha deviato il traffico all’interno di questa strada. Dopo un’ora, ancora stavo in fila con la mia macchina. Risultato di tutto ciò: ritardo al lavoro e situazioni da attacchi di panico, con auto che ti bloccano in qualsiasi punto guardassi”.

Sul fatto, pone delle domande il consigliere Marco Palma: “Da dopo le vacanze natalizie, sulla voragine di via della Magliana non c’è stato nessun aggiornamento. Qui sull’XI Municipio abbiamo la necessità di comprendere i responsabili di questo grave problema urbanistico, che oggettivamente sta paralizzando un intero municipio e soprattutto tutti quei quartieri che affacciano sulla zona della Magliana. Una situazione insostenibile purtroppo, che ci auguriamo possa risolversi quanto prima per aiutare i tanti automobilisti della zona”.