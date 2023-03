Roma, si rompe una tubatura e si apre una voragine: strada bloccata e ‘torrente’ sotterraneo (FOTO E VIDEO)

Ci risiamo, ancora una voragine nelle strade di Roma. Stavolta è toccato al quartiere Primavalle, dove una buca enorme si è aperta nella tarda mattinata di oggi in via Tommaso Zigliara. Dalle prime ore del mattino nella zona è mancata l’acqua a causa di un guasto, dapprima non individuabile. Ma poi l’arcano è stato svelato quando l’asfalto ha improvvisamente ceduto.

Voragine a Primavalle

Una voragine di oltre tre metri di larghezza e altrettanti di lunghezza si è improvvisamente aperta a ridosso del marciapiede, sulla strada che era stata riasfaltata da poco. Sotto, un torrente di acqua ha fatto capire che il guasto che aveva provocato la chiusura dei dei rubinetti nelle abitazioni del quartiere potesse essere proprio nella tubatura che correva sotto la strada “incriminata”.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per delimitare la voragine ed evitare che veicoli o pedoni ci cadessero dentro. Sono poi giunti i tecnici Acea, per capire dove potesse essere la copiosa perdita. Il video e la foto di quanto accaduto è stato – neanche a dirlo – inviato alla pagina social “Welcome to Favelas e i commenti dei romani non si sono fatti attendere.

Zona tutto il giorno senz’acqua

Nonostante il lavoro dei tecnici Acea, l’acqua è mancata nelle abitazioni per l’intera giornata, tornando solo intono alle ore 19:30. Al contrario, il flusso d’acqua nella voragine è continuato per ore, fino a quando non è stata individuata la perdita. Resta però ora la voragine che, molto probabilmente, andrà a fare compagnia alle tante altre voragini di Roma, che restano aperte per mesi e mesi (alcune arrivano anche a spegnere le candeline di compleanno prima di essere riparate).