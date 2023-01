Roma, auto rischia di sprofondare nella maxi voragine vicino alla stazione Tiburtina (FOTO)

Roma. Nonostante il problema delle buche e, più in generale, delle strade dissestate attanagli la Capitale da diverso tempo, la loro presenza non accenna a diminuire anzi sembra quasi aumentare. Tale problematica appare quanto mai gravosa e soprattutto rischiosa per l’incolumità degli automobilisti che si trovano a percorrere strade che sono diventate un vero e proprio colabrodo. Problematiche, inoltre, che con l’arrivo delle piogge si intensificano ancora di più.

Roma, l’allarme dal VI Municipio: “Non abbiamo soldi per riparare nemmeno una buca, Gualtieri ci lascia senza fondi”

Auto rischia di sprofondare in una voragine, la denuncia di Montanini

L’ennesimo episodio che vede al centro della cronaca una buca del manto stradale si è verificato questa mattina. Siamo in zona Tiburtina e la segnalazione di questo accaduto arriva direttamente da Fabrizio Montanini, capogruppo della Lega del IV Municipio. ‘Questa mattina si è sfiorata la tragedia in via Galantara, zona largo Beltramelli, vicino la stazione Tiburtina. Una macchina ha rischiato di ribaltarsi per la presenza di una profonda e larga buca’, racconta Montanini che aggiunge: ‘È ormai quasi un anno che, in Municipio, tramite più richieste per effettuare una Commissione Ambiente ad hoc e l’accesso agli atti alla Direzione tecnica, chiedo che venga risistemato quello che per tutti è un parcheggio sterrato, essendoci anche segnali stradali appositi, ma che sulla carta è un’area verde‘.

I danni e l’esposto

‘Tanti cittadini mi segnalano continuamente i danni che queste buche causano alle automobili e, addirittura, altri si sono dovuti recare al pronto soccorso per i traumi riportati cadendoci. I residenti che abitano davanti l’area in questione hanno anche fatto un esposto cittadino indirizzato alla Questura. Ad oggi, nonostante tutto questo, nessuno si è attivato per coprire quelle buche e riqualificare definitivamente quell’area.

Aspettiamo che succeda qualcosa di grave?’ conclude poi Montanini.

La voragine in via dei Giordani

Quello accaduto stamattina non è un caso isolato. Uno degli ultimi episodi, in ordine di tempo, si è infatti verificato solamente due giorni fa quando, improvvisamente, la strada si è aperta, inghiottendo in parte un mezzo Ama. Siamo in via dei Giordani, all’incrocio con via Trasone, nel quartiere Trieste Salario. Il compattatore è ‘caduto’ mentre era in transito durante il servizio e la voragine era profonda oltre 10 metri. Per garantire le operazioni di messa in sicurezza, la strada è stata chiusa.