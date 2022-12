Perde l’anello della nonna del marito e fa un appello sui social: ‘Aiutatemi a ritrovarlo, offro una ricompensa’

Doveva essere un giovedì settimanale al ristorante, magari riunendo la propria famiglia o gli amici presso un locale di Frascati. Invece, quel giorno la tavolata dev’essersi rivelata amarissima. Infatti, una signora andando verso il locale di ristorazione, ha perso il proprio anello a cui era tanto affezionata. Come può capitare in queste occasioni, il prezioso gioello, peraltro dal grande valore affettivo, era nella borsetto, scivolando fuori magari per qualche movimento particolare.

“Ho perso l’anello di nonna. Offro ricompensa a chi lo ritrova”

Proprio il grande valore affettivo del gioiello, spingerebbe la donna a fare qualsiasi cosa pur di ritrovarlo. Infatti, la signora ha già promesso una ricompensa verso quelle persone che gli riporteranno indietro il gioiello. Per ora, ancora nessuno si è visto, Dopotutto, la zona di Frascati non è piccola e la signora può immaginare solo orientativamente dove ha perso l’oggetto d’inestimabile valore effettivo. In tal senso, crede che l’anello le sia scivolato dalla borsa in prossimità della sede del Comune, il Monumento dei Caduti o la scalinata che collega alla stazione.

La posizione non è precisissima, poiché la donna si è accorta tardi della scomparsa del gioiello. Infatti, al momento della constatazione dello smarrimento, la signora si era probabilmente già seduta al ristorante dove aveva in programma di pranzare. A non far demordere la donna, è il grande valore affettivo di quell’anello. Il gioiello, infatti, apparteneva alla nonna del proprio marito. Sentendo lo stato Facebook della signora, quel gioiello le sarebbe stato donato dalla stessa anziana in ricorrenza del proprio fidanzamento.

Per provare a ritrovare il gioello, la signora ha anche provato la strada di Facebook, lanciando un appello pubblico sul gruppo “Frascati e Castelli Romani”: “Salve a tutti il 1/12/2022 intorno ore 12:00 12:50 in comune di Frascati l’anello mi è cascato della borsetta…o intorno al Monumento dei Caduti o scalinata che porta alla stazione è caduto della borsetta e si siamo accorti un volta arrivati in ristorante….per favore se qualcuno lo a presso o trova di restituirlo che sarà ricompensato… E tanto importante era della nonna di mio marito grazie a tutti”.