Rapina nella villa dell’ex politico Giulio Santarelli: i banditi irrompono armati, poi la fuga col bottino

Brutta disavventura ai Castelli, precisamente nella zona di Grottaferrata, per il politico e imprenditore Giulio Santarelli. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella villa dove vive insieme alla moglie, all’interno della grande azienda agricola di famiglia che gestisce, minacciando la coppia di farsi consegnare denaro e oggetti preziosi. Magro, alla fine, il bottino, o comunque senz’altro non come i banditi se lo erano immaginato. Nessuna conseguenza fortunatamente per i due anziani che sono riusciti a fuggire e ad allertare il 112.

Rapina nell’azienda agricola ai Castelli dell’ex politico Giulio Santarelli

Almeno quattro i componenti del sodalizio criminale che dopo la rapina si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. All’interno della casa sarebbero stati portati via, secondo quanto riferisce il Messaggero, poco meno di 1.000 euro in contanti e alcuni gioielli. Il tutto è avvenuto nello spazio di pochi minuti: dopo aver forzato una finestra i criminali, volto travisato e guanti, hanno raggiunto l’ex Sindaco e la moglie e li hanno minacciati con un coltello. La loro speranza, probabilmente, era quella di imitare il colpo analogo andato in scena nelle passate settimane ad un altro imprenditore, l’AD di Risparmio Casa, sempre ai Castelli (decisamente più alto il bottino in quella circostanza) ma così non è stato.

Chi è Giulio Santarelli

Nato a Marino, ne è stato anche Sindaco per due volte, Giulio Santarelli è un ex politico e imprenditore. Oggi ha 88 anni: nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto molteplici incarichi, tra cui quello di Governatore della Regione Lazio. E’ stato anche deputato alla Camera nonché sottosegretario all’agricoltura nel primo Governo Craxi. Dagli anni ’80 inoltre segue con la sua famiglia la produzione di varie tipologie di vini nell’azienda di sua proprietà Castel de Paolis.

