Sono entrati approfittando dell’attimo giusto, quello in cui i domestici avevano lasciato la porta aperta per dare da mangiare ai cani. Poi si sono mossi rapidamente, seguendo un copione probabilmente studiato a tavolino, dove nulla era stato lasciato all’improvvisazione e che fa pensare a professionisti ben preparati.

Vittima della rapina l’amministratore delegato della nota catena di negozi di casalinghi Risparmio Casa, Stefano Battistelli. Una banda di malviventi è entrata nella sua villa ai Castelli Romani, e nel giro di pochi minuti ha messo a segno un colpo da diverse decine di migliaia di euro.

L’irruzione nella villa

La rapina è avvenuta sabato scorso ad Ariccia, nella zona di Galloro. Ad agire alcuni banditi con il volto coperto da passamontagna che, dopo aver scavalcato il cancello d’entrata, si sono introdotti nel giardino della villa dell’imprenditore nel momento in cui i domestici erano usciti per dare da mangiare ai cani. Approfittando della porta lasciata aperta, hanno fatto irruzione in casa, mentre un complice restava in strada, in auto, pronto a garantire la fuga.

All’interno dell’abitazione c’era la moglie dell’imprenditore: i banditi, senza bisogno di minacciare nessuno, hanno intimato sia alla donna che ai domestici di restare fermi in un angolo. Mentre uno di loro li sorvegliava, gli altri si sono diretti verso la cassaforte, che è stata scardinata e svaligiata di tutto il contenuto in pochissimo tempo. All’interno erano contenuti denaro in contanti, gioielli, orologi, argenti e oggetti preziosi. Il valore della merce rubata non è ancora stato quantificato, ma si tratta di svariate decine di migliaia di euro.

La fuga

Dopo aver ripulito la cassaforte, i banditi sono scappati, senza lasciare tracce. Ma nella villa sono posizionate telecamere di videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione. Una volta usciti i ladri, sono stati chiamati i carabinieri, che giunti sul posto hanno immediatamente fatto scattare le indagini. I militari della Compagnia di Velletri adesso stanno analizzando proprio quelle immagini per cercare di identificare gli autori della rapina e assicurarli alla giustizia. Al momento sul punto delle indagini c’è il massimo riserbo.

I precedenti

Due settimane fa un commando di 5 banditi incappucciati e armati di bastone avevano sequestrato in casa un imprenditore, la moglie e la figlia, entrando da una finestra del piano terra della loro villa a Castel Gandolfo. Incappucciati e armati di bastone, avevano terrorizzato la famiglia, minacciandoli e intimando loro di consegnare denaro e gioielli, compresi quelli contenuti nella cassaforte. I malviventi, una volta preso il bottino, erano poi scappati senza lasciare tracce.