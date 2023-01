‘Zitta e dacci soldi e gioielli’: la banda dell’est che terrorizza le ville alle porte di Roma

Attimi di panico e concitazione per una signora anziana di 75 anni che, nella serata di sabato scorso, si è trovata faccia a faccia con due ladri all’interno della sua abitazione che si trova in località Monte Gentile. Qualche tempo prima dell’ora di cena, infatti, due malviventi, certamente incappucciati e forse anche armati, si erano introdotti dentro il suo giardino. La signora vive all’interno di una villa insieme al marito, un 70enne negoziante di Albano che in quel momento, però, non era presente in casa.

Furto in villa ad Ariccia: svaligiato tutto

La villetta si trova all’interno di un complesso abitativo di cittadini benestanti, motivo per cui il perimetro è quesi sempre sorvegliato dalle guardie giurate. Per tale ragione, i ladri hanno dovuto fare irruzione dall’area boschiva che sta dietro ad alcune delle abitazioni e il loro percorso è finito proprio nella villetta della 75enne. La signora, ad un certo punto è uscita in giardino per prendere una boccata d’aria, ed in quel momento si è trovata di fronte i malviventi. La cosa che è balzata subito all’occhio (o meglio all’orecchio) è stato il loro accento straniero, forse est Europa, nel proferire la frase: ‘‘Zitta e dacci soldi e gioielli”. La notizia è riportata anche da il Messaggero.

Ladri professionisti: avevano un complice all’esterno

I due malviventi hanno intimato alla signora di non urlare e di stare calma, cercando di ottenere informazioni su dove si trovassero i soldi. In pochi minuti, i malviventi hanno sgraffignato tutto: oro, gioielli, denaro, argenteria, per un valore complessivo ancora da valutare nel dettaglio. Nel condurre le loro operazioni, si sono comportati da professionisti. E poi, non contenti del loro gruzzolo, si sono diretti anche in altre camere: borse, vestiti, valigie e altri oggetti di bigiotteria portando via tutto e dileguandosi in pochi minuti e senza troppi ripensamenti. Secondo gli investigatori, è altamente probabile che all’esterno ci fosse anche un altro complice che li stava aspettando in auto. I carabinieri, dopo la chiamata della signora, evidentemente sconvolta, hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di verificare se erano state lasciate delle tracce.