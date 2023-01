Ostia, svaligiato il ristorante di Peppino a Mare: danni per oltre 40 mila euro

Boom di furti negli stabilimenti di Ostia. Nell’ultima settimana, a farne le spese lo storico ristorante di pesce di “Peppino a Mare”, da considerarsi una vera istituzione tra gli abitanti del litorale romano e soprattutto i cittadini provenienti da fuori il X Municipio. Sul gravoso furto, i titolari del locale sono disperati: “Hanno messo sottosopra la cucina, per danni che vanno stimati intorno ai 40 mila euro. Nonostante tutto, non ci fermeremo”.

Ostia, i furti agli stabilimenti di Castel Fusano

Eppure, i furti agli stabilimenti si stanno svolgendo tutti in un preciso quadrante del territorio lidense: la zona tra la Rotonda dello Zodiaco e i Cancelli. La notte tra il 21 e il 22 gennaio 2023, i ladri si sono inseriti all’interno del ristorante di Peppino a Mare, facendosi strada rompendo un vetro. Una volta dentro, i criminali hanno portato via 300 bottiglie di vino di grande valore (Sassicaia e champagne), bollitori, argenteria varia, tavoli, sedie e addirittura una ventina di coltelli da cucina professionali.

Sul gravoso assalto al proprio ristorante, parla il titolare dell’attività, Mauro Bauzullo: “Noi non molliamo e rimarremo aperti ma non sono l’unico ad aver subito un furto del genere, anche altri stabilimenti negli ultimi giorni sono stati derubati, la settimana scorsa persino il chiosco di fronte alla spiaggia ai lati della Rotonda“. Nella stessa zona di Peppino a Mare, negli ultimi mesi la stessa sorte è toccata anche agli stabilimenti de La Bicocca, il Corallo, la Capannina e la Bussola.

Che parliamo di una banda ormai specializzata in questi colpi? Chissà. Resta un fatto: gli stabilimenti di Castel Porziano vivono un totale abbandono istituzionale durante l’inverno, tra strade buie e poco trafficate. I proprietari dei locali, per disincentivare i colpi, in alcuni casi hanno deciso anche di “dormire all’interno dei propri ristoranti”. Per le varie vittime di queste rapine, il problema arriva dalle occupazioni all’interno dell’ex stabilimento “La Casetta”, prima salotto della Roma bene e oggi un’area in balia degli sbandati.