Roma, la pioggia fa riemergere il problema delle buche a Ostia Antica

Cambiano le amministrazioni, ma il problema delle buche a Roma non si risolve mai. Siamo passati da Gianni Alemanno, Ignazio Marino, Virginia Raggi e oggi Roberto Gualtieri, eppure nessun Sindaco della Capitale è riuscito a risolvere, in maniera definitiva, la problematica legata ai pesanti dissesti stradali della Città Eterna. Tutti i quartieri, nessun escluso. Tra questi anche Ostia Antica, con gli automobilisti che più volte ne hanno segnalato le condizioni stradali.

Roma, le strade di Ostia Antica ridotte un groviera

A parlarci della situazione della sicurezza stradale di Ostia Antica, quartiere all’interno del X Municipio di Roma Capitale, è l’attivista locale Gaetano Di Staso, attuale responsabile di EcoItaliaSolidale nel territorio lidense: “Possiamo tranquillamente parlare di strade completamente bombardate in questo quadrante del Municipio X. In situazioni critiche, per esempio, troviamo via Capo Due Rami e via della Macchiarella ad Ostia Antica, all’interno della Riserva del Litorale Romano”.

Prosegue Di Staso sul problema: “Queste sono due strade poderali, ormai non più praticabili per l’estensione e il numero di buche-crateri a scacchiera, con queste che creano serie difficoltà al traffico veicolare. Dopo gli ultimi giorni di pioggia, ed ora anche il gelo, le due strade, totalmente al buio, sono un serio problema di viabilità per i residenti e le attività di ristorazione presenti qui, che in particolare nei fine settimana convogliano un numero cospicuo di auto, che spesso si trovano impantanate per le numerose buche nascoste dall’acqua fangosa“.

Conclude il noto attivista di EcoItaliaSolidale: “Le due strade, che a suo tempo erano di competenza del circuito territoriale del principe Aldobrandini, sono ormai da anni sotto la competenza e la manutenzione del Comune di Roma in area X Municipio. Essendo la situazione diventata ormai insostenibile e molto pericolosa, si richiede un rapido intervento dei LL.PP e Mobilità del X Municipio per il ripristino di una viabilità totale”.