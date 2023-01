Ostia, ruba candelabri e offerte in chiesa: acciuffato alla stazione

Era entrato in chiesa, ma di certo non per pregare. Con grande maestria era riuscito a prendere, senza che nessuno se ne accorgesse, le offerte dei fedeli e due candelabri bagnati in oro, per poi fuggire con la refurtiva. Il furto è avvenuto ieri a Ostia, nella chiesa Sant’Aurea.

Furto ripreso dalle telecamere

Le sue mosse, però, erano state riprese dalla telecamere di sicurezza della chiesa e viste dal parroco, ma ormai era troppo tardi: il ladro era già fuggito, dileguandosi senza lasciare traccia.

Fortunatamente, qualche decina manciata di minuti dopo, una volante del X distretto ha fermato, all’interno della stazione vecchia di Ostia, un ragazzo di 20 anni. Il giovane, che aveva in mano una borsa griffata Luis Vuitton, è stato perquisito. All’interno della borsa sono stati trovati 520 euro in contanti, in monete e banconote, due porta candelabri bagnati in oro e arnesi atti allo scasso.

La ricerca della chiesa

Gli agenti hanno immediatamente capito che il contenuto della borsa – contraffatta – era frutto di un furto in chiesa. Hanno quindi iniziato a contattare le chiese della zona zona di Ostia e dintorni per capire quale fosse stata oggetto del furto. Dopo qualche telefonata, sono entrati in contatto con il parroco della chiesa Sant’Aurea, il quale ha riferito loro di aver appena constatato attraverso le telecamere del furto dei soldi presenti all’interno dei contenitori delle offerte.

I poliziotti hanno quindi avvisato il parroco di aver fermato una persona alla Stazione Vecchia. Una volta acquisito dal parroco il video, e verificato che si trattava dello stesso soggetto, il ragazzo, con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà. I candelabri e la somma di denaro sono invece stati restituiti al parroco.