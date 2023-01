Castel Gandolfo, colpo grosso in villa: 5 banditi incappucciati rapinano imprenditore e la sua famiglia

Rapina in villa sabato sera ai Castelli Romani. Momenti di terrore per una famiglia di Castel Gandolfo, dove intorno alle 21:00 un imprenditore è stato sequestrato in casa da un commando di 5 banditi incappucciati e armati di bastone. La famiglia – moglie, marito e una figlia – si trovava all’interno dell’abitazione, una villa a Castel Gandolfo, quando all’improvviso si è trovata davanti i cinque banditi.

Malviventi entrati dalla finestra

I cinque malviventi erano entrati da una finestra del piano terra, che avevano rotto utilizzando un bastone. Uno degli uomini, infatti era armato proprio con un bastone. I banditi, sorprendendo i padroni di casa, li hanno minacciati, intimando loro di consegnare denaro e gioielli, compresi quelli contenuti nella cassaforte.

L’imprenditore, un uomo di circa 70 anni, non ha opposto resistenza, per non mettere in pericolo la sua famiglia. Ha quindi aperto la cassaforte e consegnato il contenuto della cassaforte, monili e denaro, ai banditi, che poi sono fuggiti dileguandosi senza lasciare tracce.

Chiusi in casa

Prima di scappare, i banditi hanno chiuso in casa l’imprenditore e la sua famiglia, per avere più tempo per la fuga. Il 70enne ha comunque chiamato immediatamente i carabinieri, che sono giunti sul posto in pochissimi minuti. I militari della Compagnia di Castel Gandolfo, incaricata delle indagini, dopo aver ascoltato il racconto dell’uomo hanno raccolto tutti gli indizi necessari per cercare di individuare gli autori della rapina, ricorrendo anche ai video delle telecamere di sorveglianza della zona. Riguardo al bottino, ancora non è stato quantificato il valore dei gioielli rubati all’imprenditore. Si tratta comunque di importi di decine di migliaia di euro.