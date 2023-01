Ostia, coppia gestiva il mercato delle case popolari per stoccare armi e droga: sequestri in corso (FOTO E VIDEO)

Erano ormai diventati i “padroni” di una buona parte degli immobili delle case popolari di Nuova Ostia, feudo delle famiglie Fasciani e Spada. Ma stamattina, grazie a un blitz ancora in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, la loro “carriera immobiliare” è terminata. Loro, una una coppia di italiani gravemente indiziati di aver organizzato, gestito e tratto profitto dall’occupazione abusiva di locali e box di proprietà dell’A.T.E.R., siti in Via delle Ebridi e Via Martinica, nonché eseguito un decreto di sequestro preventivo di numerosi locali commerciali e di tutte le cantine situate nel complesso alloggiativo di edilizia popolare, per un totale di 4.947 mq, sono infatti stati sottoposti a misura cautelare dai militari su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma.

Base logistica per depositare le armi e la droga

I due sono gravemente indiziati del reato di invasione di edifici, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, proprio perché gli immobili, che si trovano nella zona di “Nuova Ostia”, all’Idroscalo, storicamente gestito dalle famiglie Fasciani e Spada, sarebbero occupati per utilizzare i locali quali basi logistiche e depositi per lo stoccaggio di materiale illecito, armi ed ingenti quantità di stupefacenti.

Non è certo il primo blitz che viene effettuato a Ostia nella zona dell’Idroscalo. Nei mesi scorsi sono stati effettuati controlli continui, che hanno portato a diversi arresti, oltre a sequestri di droga e munizioni. Ma nei mesi scorsi nuovi episodi inquietanti – spari contro un portone e l’incendio della serranda di un negozio – hanno portato gli inquirenti ad alzare nuovamente l’attenzione. Il blitz di questa mattina è ancora in corso. Il risultato dei sequestri verrà reso noto al termine dell’operazione, che ha visto impiegati decine di carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.