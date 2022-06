Entrano dalla finestra e fanno razzia: agguato nella villa di un imprenditore

Se l’è vista brutta un imprenditore di 50 anni, agli arresti domiciliari, che alle prime luci dell’alba è stato vittima di un furto all’interno della propria villa. Entrati dalla finestra, i ladri hanno poi fatto piazza pulita di tutti gli oggetti che hanno trovato all’interno dell’immobile.

Agguato nella villa di un imprenditore: i fatti

Qui i malviventi, armati, incappucciati e con fare minaccioso, hanno prima immobilizzato l’imprenditore e poi saccheggiato la villa, portandosi via soldi, preziosi ed altri oggetti di valore. Al momento è in corso l’inventario da parte delle forze dell’ordine così da quantificare il valore dei beni rubati.

Il furto si è consumato in modo molto veloce. Ciò lascia presagire che avessero ben chiaro come agire e che, pertanto, possa trattarsi di ladri di professione.

Come detto, la rapina è avvenuta alle prime luci dell’alba dello scorso 23 giugno nel comune di Castel Gandolfo, in una zona compresa tra la via Nettunese e via Ardeatina.

Le indagini

Portato a colpo il segno, i malviventi sono riusciti a scappare. Sono attualmente in corso le indagini da parte del Nucleo operativo dei Carabinieri della sezione di Castel Gandolfo per far luce sulla vicenda e risalire ai responsabili.